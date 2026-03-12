Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!

Σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Οσίου Θεοφάνους του Ομολογητού και του Δίκαιου Φινεές.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Θεοφάνης, Φάνης, Θεοφανία, Φάνια, Φανή, Φένια, Φανούλα.

Σημειώνεται ότι μερικά από αυτά τα ονόματα γιορτάζουν και σε άλλες ημερομηνίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

