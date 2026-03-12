Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
Σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Οσίου Θεοφάνους του Ομολογητού και του Δίκαιου Φινεές.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
Θεοφάνης, Φάνης, Θεοφανία, Φάνια, Φανή, Φένια, Φανούλα.
Σημειώνεται ότι μερικά από αυτά τα ονόματα γιορτάζουν και σε άλλες ημερομηνίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News