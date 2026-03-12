Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026

12 Μαρ. 2026 9:30
Σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Οσίου Θεοφάνους του Ομολογητού και του Δίκαιου Φινεές.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
Θεοφάνης, Φάνης, Θεοφανία, Φάνια, Φανή, Φένια, Φανούλα.
Σημειώνεται ότι μερικά από αυτά τα ονόματα γιορτάζουν και σε άλλες ημερομηνίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

9:39 Αγροτικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη: Τρακτέρ στο κέντρο ενόψει εγκαινίων Agrotica
9:30 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
9:26 Εντολή ΕΛΑΣ: Κλείνει ο σταθμός «Σύνταγμα» του Μετρό
9:19 Στη Βουλγαρία ο Δένδιας: Στο επίκεντρο η συνεργασία για αμυντικά συστήματα
9:11 Καύσιμα: Πώς διαμορφώνονται οι τιμές μετά το πλαφόν
9:01 Δημοτικό Θέατρο Απόλλων: Καλή η προπαγάνδα, καλύτερη η αλήθεια!
8:53 Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, 44 συλλήψεις σε αποθήκες
8:45 Εξάρθρωση σπείρας: Πώς λειτουργούσαν τα αυτοσχέδια call centers εξαπάτησης ηλικιωμένων
8:34 ΠΑΣΟΚ: Στις κάλπες την Κυριακή για την ανάδειξη συνέδρων – Όλα τα ονόματα των υποψηφίων και τα εκλογικά κέντρα στην Αχαΐα
8:25 Πληθωρισμός ΕΕ: Κίνδυνος υπέρβασης 3% το 2026 λόγω του πολέμου
8:16 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Οι νέοι κωδικοί Ε2 που φέρνουν φοροαπαλλαγές, τα SOS για ιδιοκτήτες ακινήτων
8:07 Νέο άλμα στις τιμές πετρελαίου παρά την απελευθέρωση αποθεμάτων
7:59 Τραμπ: «Μικρή εκδρομή» ο πόλεμος στο Ιράν «για να ξεφορτωθούμε τους κακούς»
7:52 Νέα απάτη με SMS: Προειδοποίηση ΕΛΑΣ για ψεύτικα πρόστιμα τροχαίας
7:43 Θανατηφόρο τροχαίο στη Βούλα: Νεκρή η 58χρονη οδηγός ταξί
7:36 Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε 61 βασικά προϊόντα σούπερ μάρκετ, τι αλλάζει από σήμερα – Η λίστα
7:30 Ακίνητες τιμές καυσίμων
7:27 Λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου: Υπό μερικό έλεγχο πυρκαγιά σε κατάστημα ηλεκτρικών σκούτερ, στο νοσοκομείο δύο άτομα με αναπνευστικά
7:21 Διατηρείται ο ανοιξιάτικος καιρός: Πότε χαλάει, πού θα βρέξει, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:10 Περσικός Κόλπος: Ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο μεταξύ των δύο πετρελαιοφόρων που δέχθηκαν επίθεση, καλά στην υγεία τους οι 22 ναυτικοί ΝΕΟΤΕΡΑ
