Εορτολόγιο: Κυριακή του Θωμά, ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19 Απρ. 2026 9:40
Σήμερα, Κυριακή 19 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τη γιορτή τους έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα Φιλίππα, Φιλιππία, Φιλιώ, Θωμάς, Τομ και Θωμαή.

Η ημέρα είναι αφιερωμένη στην Κυριακή του Θωμά, η οποία τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία μία εβδομάδα μετά το Πάσχα. Η εορτή συνδέεται με την εμφάνιση του Αναστάντος Χριστού στους μαθητές Του, παρουσία αυτή τη φορά και του Αποστόλου Θωμά, ο οποίος αρχικά αμφέβαλλε για την Ανάσταση. Όταν ο Χριστός του έδειξε τα σημάδια από τα Πάθη Του, ο Θωμάς ομολόγησε την πίστη του, αναγνωρίζοντάς Τον ως Κύριο και Θεό.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, η απουσία του Θωμά κατά την πρώτη εμφάνιση του Χριστού θεωρείται μέρος της θείας οικονομίας, καθώς συνέβαλε στην ενίσχυση της πίστης για το γεγονός της Αναστάσεως. Μετά την Πεντηκοστή, ο Απόστολος Θωμάς ανέπτυξε έντονη ιεραποστολική δράση σε περιοχές της Ανατολής, φτάνοντας έως την Ινδία, όπου και βρήκε μαρτυρικό θάνατο.

Παράλληλα, τιμάται η μνήμη του Αγίου Θεοδώρου του Μάρτυρα, καθώς και των συν αυτώ Αγίων Φιλίππας, Διόσκορου, Σωκράτη και Διονυσίου. Ο Άγιος Θεόδωρος καταγόταν από την Πέργη της Παμφυλίας και έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Αντωνίνου. Διακρίθηκε για την πίστη του, ενώ υπέστη σκληρά βασανιστήρια λόγω της δράσης του κατά της ειδωλολατρίας, καταλήγοντας σε μαρτυρικό θάνατο.

