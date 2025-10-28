Εορτολόγιο – Σπάνια ονόματα, μοναδικές γιορτές: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα;

Σήμερα Τρίτη 28/10/2025 και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Βήλη, Βίλια, Ευνίκη, Ευνίκα.

Αγία Σκέπη

Η Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνώ εορτάζει την 1η Οκτωβρίου. Η Εκκλησία της Ελλάδος όμως, την έχει μεταθέσει στις 28 Οκτωβρίου, όπου η Ελλάδα γιορτάζει το μεγάλο γεγονός της διασώσεως και απελευθερώσεως της από τον ιταλογερμανικό ζυγό.

Την Ακολουθία που ψάλλεται αυτή την ημέρα την έγραψε ο Αγιορείτης Μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης και εγκρίθηκε από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 21 Οκτωβρίου 1952 μ.Χ. όπου και αποφασίστηκε ο συνεορτασμός της εορτής της Αγίας Σκέπης και της Εθνικής επετείου του «ΟΧΙ» (Συνοδικές Εγκύκλιοι, Τόμος Β’, Αθήνα 1956, σελ. 649).

