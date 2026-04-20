Εορτολόγιο – Ξεχωριστές εκπλήξεις: Σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα Δευτέρα 20 Απριλίου 2026, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ζακχαίου του Αποστόλου, του γνωστού αρχιτελώνη της Ιεριχούς που περιγράφεται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (κεφάλαιο 19, στίχοι 1-10)..

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, όσοι φέρουν τα ακόλουθα ονόματα γιορτάζουν σήμερα: Ζακχαίος, Ζάκχος, Ζάχος

Το όνομα Ζακχαίος (και οι παραλλαγές του) εορτάζεται και σε άλλες ημερομηνίες του έτους, ανάλογα με τον εορτολογικό ημερολόγιο.

Άγιος Ζακχαίος ο Απόστολος

Ο Ζακχαίος ήταν πλούσιος και κατείχε τη θέση του αρχιτελώνη, δηλαδή ήταν επικεφαλής των φοροεισπρακτόρων στην περιοχή της Ιεριχούς. Λόγω του μικρού του αναστήματος και του μεγάλου πλήθους, δεν μπορούσε να δει τον Ιησού Χριστό που διερχόταν από την πόλη. Γι’ αυτό ανέβηκε σε μια συκομουριά (συκομορέα) για να Τον αντικρίσει.

Ο Κύριος, όταν έφτασε στο σημείο, σήκωσε το βλέμμα Του, τον προσφώνησε με το όνομά του και του είπε να κατέβει γρήγορα, γιατί θα φιλοξενηθεί στο σπίτι του εκείνη την ημέρα. Ο Ζακχαίος κατέβηκε αμέσως και Τον υποδέχτηκε με χαρά. Παρόντες άρχισαν να διαμαρτύρονται, επειδή ο Ιησούς επέλεξε να εισέλθει στο σπίτι ενός ανθρώπου που θεωρούνταν αμαρτωλός.

Ο Ζακχαίος, όμως, έδειξε έμπρακτα την αλλαγή του. Δήλωσε δημόσια ότι θα δώσει τη μισή του περιουσία στους φτωχούς και όποιον είχε αδικήσει θα τον αποζημιώσει στο τετραπλάσιο. Τότε ο Χριστός είπε: «Σήμερα έγινε σωτηρία στον οίκον τούτον».

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, μετά την Ανάληψη του Κυρίου, ο Ζακχαίος ακολούθησε τον Απόστολο Πέτρο. Από εκείνον χειροτονήθηκε αργότερα Επίσκοπος Καισαρείας της Παλαιστίνης. Η ζωή του μετά τη συνάντηση με τον Χριστό χαρακτηρίστηκε από οσιακή μετάνοια και αφιέρωση στον ευαγγελικό έργο. Τα ακριβή περιστατικά της κοίμησής του δεν είναι γνωστά.

Η περικοπή του Ζακχαίου διαβάζεται κάθε χρόνο στους ναούς και αποτελεί παράδειγμα αληθινής μετάνοιας, ταπείνωσης και άμεσης ανταπόκρισης στην κλήση του Χριστού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



