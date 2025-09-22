Επ’ αυτοφωρω σύλληψη διαρρηκτών στην Πάτρα

Στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης συνελήφθησαν δυο διαρρήκτες τα ξημερώματα της Κυριακής 21/09/2025.

Οι δυο δράστες, διότι ενεργώντας από κοινού διέρρηξαν με χρήση διαρρηκτικών εργαλείων σπίτι, με σκοπό την κλοπή, χωρίς να αφαιρέσουν κάτι, καθώς έγιναν αντιληπτοί από περιοίκους και συνελήφθησαν από αστυνομικούς που περιπολούσαν στην περιοχή.

