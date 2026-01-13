Επαναλειτουργούν τα αεροδρόμια Βουδαπέστης, Πράγας, Μπρατισλάβας, που είχαν κλείσει λόγω κακοκαιρίας

Το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης άνοιξε ξανά στις 14:00 ώρα Ελλάδας, αφού είχε κλείσει προσωρινά λόγω υαλόπαγου και υπερβολικής ποσότητας πάγου, γνωστοποίησε με νεότερη ενημέρωσή της η διοίκηση του αεροδρομίου της ουγγρικής πρωτεύουσας.

Επαναλειτουργούν τα αεροδρόμια Βουδαπέστης, Πράγας, Μπρατισλάβας, που είχαν κλείσει λόγω κακοκαιρίας
13 Ιαν. 2026 16:52
Pelop News

Αποκαθίσταται η λειτουργία σε διεθνή αεροδρόμια πρωτευουσών χωρών της κεντρικής Ευρώπης, που έκλεισαν για ορισμένες ώρες από το πρωί λόγω καιρικών συνθηκών, αν και τα προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία θα συνεχιστούν, προειδοποίησαν οι διοικήσεις των αεροδρομίων.

Το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης άνοιξε ξανά στις 14:00 ώρα Ελλάδας, αφού είχε κλείσει προσωρινά λόγω υαλόπαγου και υπερβολικής ποσότητας πάγου, γνωστοποίησε με νεότερη ενημέρωσή της η διοίκηση του αεροδρομίου της ουγγρικής πρωτεύουσας.

Η λειτουργία επίσης στο αεροδρόμιο της Πράγας επανήλθε χωρίς περιορισμούς, ανακοίνωσε η διοίκηση του αεροδρομίου αυτού με ανάρτηση στο X, προσθέτοντας ότι αναμένονται καθυστερήσεις πτήσεων κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβα στη Σλοβακία λειτούργησε επίσης ξανά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:10 Ιράν: Στα άκρα το καθεστώς, απειλεί με θάνατο τους διαδηλωτές, μπορεί να έχουν φτάσει έως και 20.000 οι νεκροί της αιματηρής καταστολής
20:03 Η μεγάλη απόδραση του Αίολου Αγυιάς από τον Πύργο – Δηλώσεις Βασίλη Σκέντζου
20:00 Δυτική Ελλάδα – Ευλογιά προβάτων: Αυξηση μεν, αλλά ελεγχόμενη η κατάσταση
19:56 «Ουσιαστική και με νέα μέτρα η συνάντηση με τους αγρότες» το μήνυμα Μητσοτάκη μετά το τέλος της συνάντησης, ΒΙΝΤΕΟ
19:51 Χρ. Καραπίτσος: «Καφενειακές λογικές, κουτσομπολιό και γλύψιμο»
19:44 Το πόρισμα για το μπλακ άουτ των επικοινωνιών στα αεροδρόμια
19:35 Βελτιώνεται ο καιρός, θα θυμίζει Άνοιξη, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά
19:25 «Μπήκε στο κάμπινγκ αλλά δεν πυροβόλησε», αλλάζουν τα δεδομένα και οι κατηγορίες για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα
19:15 Το DiscoverEU δίνει την ευκαιρία τους νέους να εξερευνήσουν την πολυμορφία της Ευρώπης.
19:11 Ρωσία κατά Τραμπ: «Κατηγορηματικά απαράδεκτες οι απειλές στο Ιράν για νέες στρατιωτικές επιθέσεις»
19:00 Ποιοι δεν θέλουν μια αγορά 500 εκατ. καταναλωτών;
18:55 «Κάποιος τον ξαναχτύπησε, δεν πέθανε από τα πρώτα χτυπήματα», νέες αποκαλύψεις για το φονικό στις Σέρρες
18:47 Σύλληψη 49χρονου στα Βριλήσσια για παιδική πορνογραφία, εντοπίστηκαν 176 αρχεία με ανήλικα
18:38 Πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το έργο αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
18:34 Αυτόν τον ψηλό θέλει να πάρει ο Προμηθέας
18:31 Βρετανία και Πορτογαλία καταδικάζουν τη βίαιη καταστολή διαδηλώσεων στο Ιράν
18:28 Πώς μετατρέπεται το αποτέλεσμα σε αξία
18:21 Εύκολα το «2 στα 2» η Ελλάδα, δείχνει έτοιμη για μεγάλα πράγματα
18:20 Μήνυμα Δανίας-Γροιλανδίας στον Τραμπ: Τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία
18:12 Μέτσολα: Κυρώσεις και γρήγορα στο Ιράν – Πιθανός ο χαρακτηρισμός «τρομοκρατική οργάνωση» για τους Φρουρούς της Επανάστασης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ