Επαναπατρισμός Ελλήνων από Μέση Ανατολή: Επέστρεψαν 162 πολίτες, το ΥΠΕΞ έτοιμο για νέες επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες επιχειρήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών

05 Μαρ. 2026 9:58
Το Υπουργείο Εξωτερικών ολοκλήρωσε με επιτυχία τις πρώτες επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών και μελών των οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή, καθώς η πολεμική κρίση στην περιοχή εντείνεται. Οι ενέργειες πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 4 Μαρτίου 2026, υπό τις οδηγίες του υπουργού Εξωτερικών και με συντονισμό της Κεντρικής και Εξωτερικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΞ.

Συγκεκριμένα επαναπατρίστηκαν:

  • 93 Έλληνες πολίτες και μέλη οικογενειών τους από το Ομάν, με ειδική πτήση της Aegean Airlines. Η επιχείρηση οργανώθηκε από τις Πρεσβείες της Ελλάδας στο Ριάντ και στο Άμπου Ντάμπι.
  • 42 Έλληνες πολίτες από τη Βηθλεέμ, οι οποίοι μεταφέρθηκαν οδικώς προς την Αίγυπτο, συνοδευόμενοι από τον Γενικό Πρόξενο Ιεροσολύμων.
  • 27 μέλη της ομάδας νέων του Άρη Θεσσαλονίκης, που μετακινήθηκαν αεροπορικώς από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί οδικώς στη Θεσσαλονίκη, με μέριμνα του Γενικού Προξένου Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς η εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής παραμένει σε εξέλιξη. Το ΥΠΕΞ δηλώνει ότι βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και θα συνεχίσει να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή σε Έλληνες πολίτες που επηρεάζονται από τις εξελίξεις και βρίσκονται σε χώρες της περιοχής.

