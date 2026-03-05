Επαναπατρισμός Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή: Νέα ειδική πτήση της AEGEAN σήμερα από το Ντουμπάι

Σε εξέλιξη βρίσκεται μια ακόμη επιχείρηση επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από τη Μέση Ανατολή, αυτή τη φορά από το Ντουμπάι, με ειδική πτήση της AEGEAN που πραγματοποιείται σε συνεννόηση με το υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαίσιο των προσπαθειών απομάκρυνσης ταξιδιωτών που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή.

Η νέα επιχείρηση έρχεται μετά την αντίστοιχη που πραγματοποιήθηκε από το Ομάν, καθώς αρκετοί Έλληνες και μέλη των οικογενειών τους παραμένουν στη Μέση Ανατολή λόγω των περιορισμών στις αεροπορικές μετακινήσεις. Τα μεγάλα αεροπορικά κέντρα της περιοχής, ακόμη και το Ντουμπάι, λειτουργούν με ιδιαίτερα περιορισμένο αριθμό πτήσεων, οι οποίες εκτελούνται κυρίως για την αποσυμφόρηση των αεροδρομίων και τον επαναπατρισμό ξένων πολιτών και επαγγελματιών.

Η AEGEAN, η οποία εκτελεί δρομολόγια προς και από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι και το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζαγιέντ στο Άμπου Ντάμπι, έχει προχωρήσει στην ακύρωση των προγραμματισμένων πτήσεων έως και τις βραδινές αφίξεις της Παρασκευής 6 Μαρτίου 2026. Η εταιρεία, όπως αναφέρεται, επανεξετάζει καθημερινά την κατάσταση στην περιοχή προκειμένου να αποφασίζει για την εξέλιξη των δρομολογίων.

Οι πρώτες επιχειρήσεις επαναπατρισμού

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, ολοκληρώθηκαν ήδη την Τρίτη και την Τετάρτη οι πρώτες επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών των οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα:

93 Έλληνες πολίτες και μέλη οικογενειών τους επαναπατρίστηκαν από το Ομάν με ειδική πτήση της AEGEAN, με τη συνδρομή των Πρεσβειών της Ελλάδας στο Ριάντ και στο Άμπου Ντάμπι.

42 Έλληνες πολίτες μετακινήθηκαν από τη Βηθλεέμ προς την Αίγυπτο οδικώς, με τη συνοδεία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στα Ιεροσόλυμα.

27 μέλη της ομάδας νέων του Άρη Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν αεροπορικώς από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί οδικώς στη Θεσσαλονίκη, με τη μέριμνα του Γενικού Προξένου στην Κωνσταντινούπολη.

Περιορισμένη επανέναρξη πτήσεων στα ΗΑΕ

Την ίδια ώρα, αεροπορικές εταιρείες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσαν την επανέναρξη περιορισμένων πτήσεων, μετά τη διακοπή που προκάλεσε το κλείσιμο του εναέριου χώρου στην περιοχή.

Σε ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαρτίου αναφέρθηκε ότι 17.498 επιβάτες επιστρέφουν με 60 πτήσεις, ενώ σε επόμενο στάδιο προβλέπεται η πραγματοποίηση έως και 80 πτήσεων ημερησίως από τα ΗΑΕ.

Οι αεροπορικές εταιρείες καλούν τους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους πριν μεταβούν στα αεροδρόμια.

Τι ανακοινώνουν οι αεροπορικές εταιρείες

Etihad Airways: Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις προς και από το Άμπου Ντάμπι θα παραμείνουν σε αναστολή μέχρι τις 6 π.μ. (ώρα GST) της 6ης Μαρτίου, με παράταση 16 ωρών από την αρχική απόφαση. Διευκρινίζεται ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθούν περιορισμένες πτήσεις επαναπατρισμού ή μεταφοράς φορτίου σε συνεργασία με τις Αρχές των ΗΑΕ.

Emirates Airlines: Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις προς και από το Ντουμπάι θα παραμείνουν σε αναστολή μέχρι τις 11:59 π.μ. (ώρα GST) της 7ης Μαρτίου, λόγω του κλεισίματος του εναέριου χώρου. Παράλληλα εκτελεί περιορισμένο αριθμό πτήσεων επαναπατρισμού και φορτίου.

Flydubai: Η εταιρεία προχωρά σε σταδιακή επανέναρξη των δρομολογίων από τις 5 Μαρτίου, δίνοντας προτεραιότητα στους επιβάτες που επηρεάστηκαν από τη διακοπή των πτήσεων, ενώ βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις Αρχές για την αύξηση των δρομολογίων όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Air Arabia: Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις προς και από τα ΗΑΕ θα παραμείνουν προσωρινά σε αναστολή μέχρι τις 3 μ.μ. (ώρα GST) της 9ης Μαρτίου, σημειώνοντας ότι ενδέχεται να πραγματοποιούνται περιορισμένες πτήσεις επαναπατρισμού κατόπιν σχετικών εγκρίσεων.

