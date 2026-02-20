Επείγοντα ΠΓΝΠ: Έως πέντε ημέρες σε «ράντζο» – Οι παράλληλες εργασίες αναδιαμόρφωσης των ΤΕΠ επιβαρύνουν την κατάσταση

Κανονικότητα αποτελεί πλέον η παραμονή ασθενών στα ράντζα του Τμήματος Επειγόντων στο Ρίο.

20 Φεβ. 2026 13:00
Τους 35 έφταναν χθες το πρωί οι ασθενείς που είχαν ξεμείνει για νοσηλεία, ελλείψει κλινών σε κλινικές, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Μάλιστα, ένας εξ αυτών βρισκόταν στα Επείγοντα για πέμπτη ημέρα.

Στον διπλανό διάδρομο δε, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες ανακατασκευής και επέκτασης του Τμήματος με αποτέλεσμα να επικρατούν συνθήκες εργοταξίου.

Μάλιστα περιγράφοντας χθες το πρωί από τον χώρο των επειγόντων στην εκπομπή «Ολα Λέγονται» του Peloponnisos FM, ο απερχόμενος πρόεδρος της Ενωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αχαΐας και εκ νέου πλειοψηφήσας κατά τις πρόσφατες εκλογές, Χρήστος Δάβουλος χαρακτήρισε την κατάσταση: «Αυτή τη στιγμή παραμένουν στα ράντζα των Επειγόντων και νοσηλεύονται 35 ασθενείς. Υπάρχει δε ασθενής ο οποίος βρίσκεται για 5η μέρα στον χώρο αυτό.

Την ίδια στιγμή στον διπλανό διάδρομο των Επειγόντων εκτελούνται εργασίες επέκτασης και αναμόρφωσης. Εργο το οποίο είναι απαραίτητο για να αναπνεύσει το νοσοκομείο μας. Ωστόσο οι συνθήκες που επικρατούν με τη σκόνη που υπάρχει στον χώρο, καθώς δεν υπάρχουν παράθυρα, είναι αποπνικτικές. Συνθήκες δηλαδή επικίνδυνες κυρίως για τους ασθενείς μας με αναπνευστικά προβλήματα».

Η εικόνα που επικρατούσε χθες στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του ΠΓΝΠ

Ο κ. Δάβουλος, εστιάζοντας στην αιτία του προβλήματος, προτάσσει τις διακομιδές από τα περιφερειακά νοσοκομεία και δη του Πύργου. «Οταν ένας ασθενής φτάνει σε εμάς εδώ ή στον ”Αγ. Ανδρέα” δεν μπορούμε να τον διώξουμε. Προ ημερών έγινε μία σύσκεψη στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια για τις αναίτιες διακομιδές. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτα στη ροή προσέλευσης. Και δεν θα αλλάξει εάν δεν αποφασίσει το υπουργείο να στελεχώσει πλήρως και με όλες τις ειδικότητες τα περιφερειακά νοσοκομεία. Με το να μετακινούμαστε εμείς στον Πύργο, στην Αρτα ή όπου αλλού για να καλύψουμε κενά δεν λύνεται το πρόβλημα».

Ο Χρ. Δάβουλος

Η τακτική των μετακινήσεων έχει γεννήσει και επιπλέον προβλήματα. Νέοι γιατροί δεν ανταποκρίνονται στις προκηρύξεις διότι γνωρίζουν την ταλαιπωρία στην οποία θα υποβάλλονται, ενώ υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι οδηγήθηκαν σε παραίτηση.

«Αυτό το πήγαινε-έλα των ασθενών με τα ασθενοφόρα και των περιφερόμενων γιατρών από περιοχή σε περιοχή είναι ντροπή για το σύστημα υγείας. Εάν δεν αποφασίσει το υπουργείο να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα την κατάσταση που σημαίνει κάλυψη των κενών, αξιοπρεπείς αμοιβές, ανάπτυξη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, το ΕΣΥ θα συνεχίσει να αδειάζει από υγειονομικό προσωπικό και οι ασθενείς θα λιμνάζουν στα επείγοντα».

Μπάκος: «Υπομονή και κατανόηση»

Ο Δ. Μπάκος

Η εφημερίδα «Πελοπόννησος» απευθύνθηκε στον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών Δημήτρη Μπάκο, ο οποίος έκανε λόγο για μία ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση.

«Αυτή τη στιγμή είναι σε πλήρη εξέλιξη το έργο της επέκτασης το ΤΕΠ και από την άλλη το νοσοκομείο λειτουργεί πλήρως. Μέχρι τώρα δεν έχει ανασταλεί καμία λειτουργία του. Είναι δύσκολη η κατάσταση γι’ αυτό και ζητώ από τους ασθενείς μας, τους συνοδούς και το υγειονομικό μας προσωπικό κατανόηση και υπομονή».

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το έργο, στο σκέλος της επέκτασης του ΤΕΠ θα παραδοθεί 30 Ιουνίου. «Εκτός όμως από αυτό, γίνεται και ανακαίνιση του υφιστάμενου χώρου. Κάνουμε μία εσωτερική μεταφορά της Μονάδας Αναζωογόνησης (6 κλίνες) και της Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας (9 κλίνες) καθώς στον χώρο που λειτουργούν σήμερα θα δημιουργηθεί το Κέντρο Τραύματος. Γίνονται παρεμβάσεις ουσίας, οι οποίες θα αλλάξουν πλήρως τις συνθήκες αντιμετώπισης των περιστατικών που προσέρχονται στα επείγοντα. Δύσκολο εγχείρημα. καθώς επαναλαμβάνω ότι το νοσοκομείο μας είναι σε πλήρη λειτουργία και εφημερεύει κανονικά τις τέσσερις ημέρες της εβδομάδας. αλλά με κατανόηση και συνεννόηση θα τα καταφέρουμε».

