Επεισόδια έξω από εισαγγελία στην Ελβετία: Οργή συγγενών θυμάτων για τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά

Έντονη συναισθηματική φόρτιση και επεισόδια σημειώθηκαν έξω από την εισαγγελία της Σιόν στην Ελβετία, όταν συγγενείς θυμάτων της τραγικής πυρκαγιάς της Πρωτοχρονιάς στο Κραν Μοντανά βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου «Le Constellation». Το ζευγάρι, Ζακ και Τζέσικα Μορέτι, προσήλθε για τέταρτη ημέρα κατάθεσης, μέσα σε κλίμα έντασης και οργής.

Δεκάδες συγγενείς θυμάτων είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο, πολλοί φορώντας ρούχα με φωτογραφίες των αγαπημένων τους που χάθηκαν. Όταν οι κατηγορούμενοι πλησίασαν, το πλήθος αντέδρασε έντονα, με φραστικές επιθέσεις και σπρωξίματα. Σύμφωνα με μαρτυρίες δημοσιογράφων, η αστυνομική παρουσία ήταν περιορισμένη, γεγονός που επέτρεψε να εκδηλωθεί κύμα οργής. Συγγενείς πίεσαν το ζευγάρι στον τοίχο, φωνάζοντας κατηγορίες, ενώ ένας πατέρας ακούστηκε να φωνάζει πως «σκότωσαν τον γιο του» και ότι θα λογοδοτήσουν.

🇨🇭🔥 Des familles de victimes de l’incendie de Crans-Montana, complètement dévastées, ont confronté les Moretti devant le Ministère public à Sion (VS). (Blick) pic.twitter.com/IE4RJ0GTR9 — SuisseAlert (@SuisseAlert) February 12, 2026

Η 40χρονη Τζέσικα Μορέτι εμφανίστηκε εμφανώς συγκλονισμένη και δακρυσμένη. Αδελφός 17χρονου θύματος φέρεται να επιχείρησε να τη χτυπήσει, ζητώντας να τον κοιτάξει στα μάτια. Η μητέρα του δήλωσε ότι η οικογένεια δεν πρόκειται να συγχωρήσει ή να ξεχάσει, ενώ ο πατέρας μίλησε για βαθύ πόνο που άφησε πίσω της η τραγωδία. Παρόντα ήταν και τα μικρότερα αδέλφια του θύματος, τα οποία ζήτησαν δημόσια συγγνώμη από την ιδιοκτήτρια, κατηγορώντας τη για καταστροφή οικογενειών.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε την 1η Ιανουαρίου στο θέρετρο Κραν Μοντανά είχε τραγικό απολογισμό: 41 νεκρούς και 115 τραυματίες, κυρίως νέους ανθρώπους από 19 διαφορετικές χώρες. Οι ιδιοκτήτες του κλαμπ τελούν υπό δικαστική εποπτεία και ερευνώνται για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια, καθώς και για εμπρησμό από αμέλεια — κατηγορίες που ενδέχεται να επιφέρουν βαριές ποινές.

La strage di Crans-Montana. Iconiugi #Moretti sfiorano il linciaggio. All’arrivo per l’udienza di Sion li aspettavano alcuni familiari delle vittime.#Tg1 pic.twitter.com/je99bZDZLd — Tg1 (@Tg1Rai) February 12, 2026

Κατά τις καταθέσεις τους, οι ιδιοκτήτες φέρονται να απέδωσαν την ευθύνη σε 24χρονη σερβιτόρα που επίσης έχασε τη ζωή της. Υποστήριξαν ότι η νεαρή συμμετείχε σε σόου με σαμπάνιες και πυροτεχνήματα, ανεβαίνοντας στους ώμους συναδέλφου, χωρίς να αντιληφθεί ότι η φωτιά είχε ξεκινήσει στην οροφή του υπογείου, η οποία ήταν καλυμμένη με εύφλεκτο αφρώδες υλικό. Ωστόσο, συγγενείς της εργαζόμενης και επιζώντες αμφισβητούν αυτή την εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε εκπαιδευτεί επαρκώς και ότι βρισκόταν υπό έντονη εργασιακή πίεση.

Η Τζέσικα Μορέτι έχει παραδεχθεί ότι γνώριζε πως το συγκεκριμένο θέαμα με πυροτεχνήματα πραγματοποιούνταν συχνά, παρότι επικίνδυνο, ενώ έχει εκφράσει συγγνώμη χωρίς να αποδέχεται ευθύνη. Καταγγελίες αναφέρουν ότι κάμερες κατέγραψαν την αποχώρησή της από τον χώρο με την ταμειακή μηχανή, την ώρα που πολλοί νέοι παρέμεναν εγκλωβισμένοι.

“Vous avez tué mon frère” Jessica Moretti, co-propriétaire du bar “Le Constellation” qui a brûlé à Crans-Montana, s’est rendue avec son mari à une nouvelle audition à Sion devant la justice suisse. Des familles de victimes ont pris à partie le couple. pic.twitter.com/nXjf6xkQMU — M6 Info (@m6info) February 12, 2026

Νέες φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία του καντονιού Βαλαί καταγράφουν το μέγεθος της καταστροφής στο «Le Constellation». Στους χώρους διακρίνονται απανθρακωμένα έπιπλα, λιωμένοι φωτισμοί και εκτεταμένες ζημιές, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το υπόγειο επίπεδο με την εύφλεκτη οροφή και την έξοδο υπηρεσίας όπου φέρονται να εγκλωβίστηκαν αρκετοί άνθρωποι προσπαθώντας να διαφύγουν.

