Επεισόδια στα Εξάρχεια: Μολότοφ, φωτιές και φθορές σε οχήματα μετά από επιθέσεις σε αστυνομικές δυνάμεις

Νύχτα έντασης σημειώθηκε στα Εξάρχεια, όπου ομάδες αγνώστων επιτέθηκαν σε αστυνομικές δυνάμεις με μολότοφ και αντικείμενα, προκαλώντας φθορές σε οχήματα και ανάβοντας φωτιές σε κάδους απορριμμάτων.

20 Δεκ. 2025 9:24
Pelop News

Σοβαρά επεισόδια εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή των Εξάρχεια, με ομάδες κουκουλοφόρων να εξαπολύουν συντονισμένες επιθέσεις εναντίον αστυνομικών δυνάμεων σε διαφορετικά σημεία της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου 50 μολότοφ εκτοξεύθηκαν εναντίον διμοιρίας των ΜΑΤ στην οδό Ακαδημίας, ενώ επιθέσεις δέχθηκαν και αστυνομικοί της ΟΠΚΕ στη συμβολή των οδών Σπυρίδωνος Τρικούπη και Σολωμού. Παράλληλα, πέτρες και αντικείμενα εκτοξεύθηκαν σε διμοιρία που βρισκόταν στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, κοντά στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ.

Οι επιθέσεις συνοδεύτηκαν από εκτεταμένη ρίψη μολότοφ, χημικών και βομβίδων κρότου-λάμψης, κυρίως στην οδό Θεμιστοκλέους και γύρω από την Πλατεία Εξαρχείων. Κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων στην πλατεία, καθώς και στις οδούς Εμμανουήλ Μπενάκη και Βαλτετσίου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αποπνικτική ατμόσφαιρα και έντονη αναστάτωση στην περιοχή.

Από τα επεισόδια προκλήθηκαν φθορές σε αρκετά οχήματα, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε εκτεταμένη ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί επίσημα πληροφορίες για τραυματισμούς ή προσαγωγές, ενώ η έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.

