Επεισόδια στα Τίρανα μετά από αντικυβερνητική διαδήλωση – Μολότοφ και δακρυγόνα στους δρόμους ΒΙΝΤΕΟ

Χιλιάδες πολίτες ζήτησαν την παραίτηση της κυβέρνησης Ράμα – Κλιμακώνεται η ένταση στην Αλβανία

23 Μαρ. 2026 17:04
Pelop News

Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής (22/3) στα Τίρανα, μετά από μαζική αντικυβερνητική διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Δημοκρατικό Κόμμα Αλβανίας, απαιτώντας την παραίτηση της κυβέρνησης, την οποία κατηγορούν για εκτεταμένη διαφθορά.

Ένταση και συγκρούσεις

Η κινητοποίηση γρήγορα εξελίχθηκε σε επεισόδια, με διαδηλωτές να εκτοξεύουν μολότοφ και πυροτεχνήματα προς οχήματα της αστυνομίας, κυβερνητικά κτίρια και το πρωθυπουργικό γραφείο.

Από την πλευρά της, η αστυνομία απάντησε με χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού, επιχειρώντας να διαλύσει το πλήθος και να αποκαταστήσει την τάξη.

Κυκλοφοριακό χάος και ισχυρή αστυνομική παρουσία

Η ένταση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, με πολλούς κεντρικούς δρόμους να παραμένουν κλειστοί. Παράλληλα, εκατοντάδες αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί στο κέντρο της πόλης, ενισχύοντας τα μέτρα ασφαλείας.

Συνεχείς κινητοποιήσεις κατά της κυβέρνησης

Η διαδήλωση της Κυριακής εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων που καταγράφονται τους τελευταίους μήνες στην Αλβανία.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν στο αίτημα παραίτησης του Έντι Ράμα, ωστόσο η κυβέρνηση δεν δείχνει διατεθειμένη να υποχωρήσει, γεγονός που προμηνύει συνέχιση της πολιτικής έντασης στη χώρα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:37 Ιράν: Ο Πρόεδρος διέψευσε τον Τραμπ και μίλησε για fake news
18:30 Η Παναχαϊκή «καθαρή» νίκη με Ερυθρό Αστέρα και κατέκτησαν το πρωτάθλημα!
18:23 Πέθανε η σπουδαία ηθοποιός Κάρι Αν Φλέμινγκ
18:16 Αυτό είναι το νέο Δ.Σ. του ΟΠΑΘΑ
18:07 Πάτρα: Νεκρός από το δυστύχημα στα Ροΐτικα, υπέκυψε στα τραύματά του ο άτυχος άνδρας
18:00 Αιγιάλεια: Οριακή η πλειοψηφία της δημοτικής αρχής – «Ανοιχτό μέτωπο» με Φιλιππάτο και Χριστόπουλο, ήπιο με Σταυροπούλου
17:52 Πάτρα: Έρχεται η θεατρική παράταση «CHAKRAS»
17:45 Δυναμικό comeback για το Χρηματιστήριο της Αθήνας, έκλεισε σε θετικό έδαφος
17:36 Τραμπ: «Είμαστε κοντά σε συμφωνία με το Ιράν», ποιες χώρες έχουν αναλάβει ρόλο μεσολαβητή
17:30 Ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο άτομο για την υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά
17:25 Ο ΝΟΠ θέλει το 2Χ2 για να ελπίζει στο πλεονέκτημα έδρας
17:19 Χαμόγελα και καλό κλίμα στο γεύμα του Δήμου Καλαβρύτων
17:12 Μαυροντυμένη η γιαγιά της οικογένειας Πλακιά με τη φωτογραφία των τριών αδικοχαμένων κοριτσιών, στη δίκη για τα Τέμπη, ΒΙΝΤΕΟ
17:10 Ο Απόλλωνας χαμογέλασε χωρίς να παίξει
17:04 Επεισόδια στα Τίρανα μετά από αντικυβερνητική διαδήλωση – Μολότοφ και δακρυγόνα στους δρόμους ΒΙΝΤΕΟ
16:56 Πάτρα-Δυτική Αχαΐα: Τι άφησαν πίσω οι πυρκαγιές του καλοκαιριού; Πανεπιστήμιο Πατρών και Δημόκριτος βάζουν στο μικροσκόπιο τις επιπτώσεις
16:48 Νετανιάχου για Ιράν: «Αυτοί είναι σε πτώση, εμείς σε άνοδο»
16:40 Μπαρτζώκας για Βαλένθια: Αν σου φύγει από τον έλεγχο, δύσκολα κερδίζεις
16:32 Αρτηριακή πίεση: Γιατί ανεβαίνει το πρωί και πότε πρέπει να ανησυχήσετε
16:24 Τροχαία Αττικής: Επτά συλλήψεις οδηγών και 218 παραβάσεις για αλκοόλ σε ελέγχους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
