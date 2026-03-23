Επεισόδια στα Τίρανα μετά από αντικυβερνητική διαδήλωση – Μολότοφ και δακρυγόνα στους δρόμους ΒΙΝΤΕΟ

Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής (22/3) στα Τίρανα, μετά από μαζική αντικυβερνητική διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Δημοκρατικό Κόμμα Αλβανίας, απαιτώντας την παραίτηση της κυβέρνησης, την οποία κατηγορούν για εκτεταμένη διαφθορά.

Ένταση και συγκρούσεις

Η κινητοποίηση γρήγορα εξελίχθηκε σε επεισόδια, με διαδηλωτές να εκτοξεύουν μολότοφ και πυροτεχνήματα προς οχήματα της αστυνομίας, κυβερνητικά κτίρια και το πρωθυπουργικό γραφείο.

Από την πλευρά της, η αστυνομία απάντησε με χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού, επιχειρώντας να διαλύσει το πλήθος και να αποκαταστήσει την τάξη.

🇦🇱 | Protesters threw Molotov cocktails and fireworks at Prime Minister Edi Rama’s office in Tirana, the capital of Albania. The attack occurred during an opposition protest demanding the government’s resignation following serious corruption allegations against the Deputy Prime… pic.twitter.com/xXhyl5I1M1 — ʜᴇʀQʟᴇs ᴇɴɢ (@Herqles_eng) March 23, 2026

Κυκλοφοριακό χάος και ισχυρή αστυνομική παρουσία

Η ένταση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, με πολλούς κεντρικούς δρόμους να παραμένουν κλειστοί. Παράλληλα, εκατοντάδες αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί στο κέντρο της πόλης, ενισχύοντας τα μέτρα ασφαλείας.

Συνεχείς κινητοποιήσεις κατά της κυβέρνησης

Η διαδήλωση της Κυριακής εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων που καταγράφονται τους τελευταίους μήνες στην Αλβανία.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν στο αίτημα παραίτησης του Έντι Ράμα, ωστόσο η κυβέρνηση δεν δείχνει διατεθειμένη να υποχωρήσει, γεγονός που προμηνύει συνέχιση της πολιτικής έντασης στη χώρα.

