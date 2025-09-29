Επεισόδια στις φυλακές Κασσαβέτειας: Κρατούμενοι επιτέθηκαν σε φρουρούς

Χάος προκλήθηκε χθες το απόγευμα στις φυλακές Κασσαβέτειας, όπου νεαροί κρατούμενοι δημιούργησαν αναστάτωση και έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια εντός του καταστήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το onlarissa.gr, οι κρατούμενοι έσπασαν τζάμια, άναψαν φωτιές σε στρώματα και πετούσαν ξύλα προς τους φρουρούς.

Στην προσπάθεια να αποκατασταθεί η τάξη χρειάστηκε η παρέμβαση σωφρονιστικών υπαλλήλων και αστυνομικών της ΟΠΚΕ. Η φωτιά τελικά κατασβέστηκε από πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Δρυμώνα.

Τα αίτια των επεισοδίων παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να αξιολογούν τις ζημιές και να λαμβάνουν μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



