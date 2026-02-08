Επεισόδια στο ΑΠΘ: Η πρυτανεία ζητά «ελεγχόμενη πρόσβαση», το υπουργείο Παιδείας απαιτεί εξηγήσεις για το πάρτι-«φωτιά»

Οι πρυτανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσης επιβολής ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Ιδρύματος, μετά τα σοβαρά επεισόδια που εκτυλίχθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στην Πολυτεχνική Σχολή.

Σε ανακοίνωσή τους, οι πρυτανικές αρχές διαψεύδουν κατηγορηματικά ότι δόθηκε οποιαδήποτε άδεια για τη διεξαγωγή πάρτι εντός του χώρου του ΑΠΘ. Χαρακτηρίζουν τα γεγονότα ως «θλιβερή και ασήμαντη μειοψηφία» που αυτοπροσδιορίζεται ως υπερασπιστής της ελευθερίας, αλλά μετέτρεψε το προαύλιο της Πολυτεχνικής Σχολής, καθώς και τις οδούς Γ’ Σεπτεμβρίου και Εγνατία, σε «πεδίο εγκληματικών ενεργειών» εις βάρος αστυνομικών, πολιτών και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Οι πρυτανικές αρχές αναφέρουν ότι η έρευνα συνεχίζεται σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και θέτουν συγκεκριμένα ερωτήματα για τα οποία ζητούν απαντήσεις:

Εάν έπρεπε να είχε αποκλειστεί η Πολυτεχνική Σχολή κατά τη διάρκεια των εξετάσεων

Πόσοι από τους συμμετέχοντες ήταν πράγματι φοιτητές του Ιδρύματος

Γιατί δεν απομακρύνθηκαν παρείσακτα άτομα

Ποιος ή ποιοι διέδωσαν την πληροφορία περί ύπαρξης άδειας από τις πανεπιστημιακές αρχές

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας έχει δώσει προθεσμία 48 ωρών στη διοίκηση του ΑΠΘ προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τα γεγονότα και τον τρόπο διαχείρισης της κατάστασης.

«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καταδικάζει απερίφραστα τα σοβαρά επεισόδια βίας που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, σε άμεση εγγύτητα με πανεπιστημιακό χώρο.

Το Υπουργείο έχει ζητήσει άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Πανεπιστημίου αλλά και από τις αστυνομικές αρχές σχετικά με:

– Αν ήταν εις γνώση των οργάνων του Πανεπιστημίου η διενέργεια της εκδήλωσης

– Εάν υπήρξε αίτημα και σχετική άδεια - Το ρόλο της εταιρείας φύλαξης του Πανεπιστήμιου

– Τα ακριβή περιστατικά και την έκταση των συμβάντων

– Το εάν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν παράνομες πράξεις ή καταστροφές εντός πανεπιστημιακών χώρων.

Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ πρέπει εντός 48 ωρών να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά τους αλλά και τις ενέργειες που έπονται σύμφωνα με το νόμο 5224/25. Η Πολιτεία διαθέτει πλέον σαφές και ολοκληρωμένο πλέγμα διατάξεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στα Πανεπιστήμια.

Το πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς καμία έκπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν.

Το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και θα πράξει ό,τι απαιτείται για την προστασία της ασφάλειας της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ομαλής λειτουργίας των Ιδρυμάτων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας .

Τι συνέβη σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ομάδες ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά εξήλθαν αιφνιδιαστικά από χώρους του ΑΠΘ και, στη συμβολή των οδών Εγνατία και Γ’ Σεπτεμβρίου, εξαπέλυσαν απρόκλητες επιθέσεις εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, εκτοξεύοντας μεγάλο αριθμό αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών (μολότοφ).

Από τις επιθέσεις τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Προκλήθηκαν ζημιές σε τρία οχήματα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης για την αποτροπή περαιτέρω επεισοδίων. Στον περιβάλλοντα χώρο της Πολυτεχνικής και εντός του Ιδρύματος εντοπίστηκαν μολότοφ, κοντάρια, αντιασφυξιογόνες μάσκες και ναρκωτικές ουσίες.

Συνολικά προσήχθησαν 313 άτομα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα μετά τις διαδικασίες.

Οι πρυτανικές αρχές δεσμεύονται ότι όλα τα ερωτήματα σχετικά με την απόπειρα σπίλωσης του Πανεπιστημίου, τις επιθέσεις κατά των δυνάμεων ασφαλείας, τον τραυματισμό αστυνομικού και τις καταστροφές σε περιουσίες πολιτών θα διερευνηθούν πλήρως.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



