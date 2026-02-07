ΑΠΘ: Μολότοφ, κοντάρια και ναρκωτικά βρέθηκαν μετά τα επεισόδια

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τα σοβαρά επεισόδια στη Θεσσαλονίκη, με την αστυνομία να εντοπίζει υλικά εντός του ΑΠΘ και το Υπουργείο Παιδείας να ζητά εξηγήσεις εντός 48 ωρών από τις πρυτανικές αρχές.

ΑΠΘ: Μολότοφ, κοντάρια και ναρκωτικά βρέθηκαν μετά τα επεισόδια
07 Φεβ. 2026 18:40
Pelop News

Συνεχίζονται οι έρευνες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, στην ευρύτερη περιοχή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, με τις αρχές να εντοπίζουν αντικείμενα που εκτιμάται ότι συνδέονται με τα επεισόδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, εντός της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ εντοπίστηκαν 25 κοντάρια, επτά αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί μηχανισμοί τύπου μολότοφ, δέκα αντιασφυξιογόνες μάσκες και μικροποσότητα κάνναβης. Αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι τα αντικείμενα μεταφέρθηκαν στον χώρο από άτομα που συμμετείχαν στα επεισόδια.

Τα επεισόδια ξέσπασαν περίπου στις 2 τα ξημερώματα, όταν ομάδες κουκουλοφόρων βγήκαν από χώρους του πανεπιστημίου και επιτέθηκαν με μολότοφ σε διμοιρίες των ΜΑΤ που βρίσκονταν στη συμβολή των οδών Εγνατία και 3ης Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, δεύτερη ομάδα φέρεται να εκτόξευε μολότοφ από το εσωτερικό του campus προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με χρήση δακρυγόνων, ενώ επιστρατεύθηκε και όχημα ρίψης νερού για την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων και την κατάσβεση εστιών φωτιάς. Από τα επεισόδια τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα και ένα αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 313 προσαγωγές, ωστόσο αργότερα όλοι οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία σε βάρος τους.

Το Υπουργείο Παιδείας καταδίκασε τα περιστατικά βίας και ζήτησε πλήρη ενημέρωση από τις πρυτανικές αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και τις αστυνομικές αρχές. Όπως επισημαίνεται, οι πρυτανικές αρχές καλούνται εντός 48 ωρών να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν, αλλά και τα μέτρα που θα ληφθούν, ενώ υπογραμμίζεται ότι «οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν».

Από την πλευρά τους, οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ αναφέρουν ότι τα επεισόδια προκλήθηκαν από εξτρεμιστικά στοιχεία εκτός πανεπιστημίου, με τη συνεργασία ατόμων που βρίσκονταν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής, η οποία ήταν ανοιχτή λόγω μαθημάτων. Παράλληλα, διαψεύδεται ότι υπήρξε άδεια για τη διεξαγωγή πάρτι στον χώρο, καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τη νομοθεσία.

Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία σχετικά με τα επεισόδια και τυχόν ευθύνες που προκύπτουν.

