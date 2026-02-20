Επεισοδιακή καταδίωξη κλεμμένου ΙΧ στην Μεταμόρφωση Αττικής, δύο συλλήψεις

Επεισοδιακή καταδίωξη τα ξημερώματα της Παρασκευής 20/2 στη Μεταμόρφωση Αττικής, όταν αστυνομικοί εντόπισαν ύποπτο όχημα που αποδείχθηκε ότι είχε κλαπεί λίγες ώρες νωρίτερα από τη Νέα Σμύρνη. Συνελήφθησαν δύο 29χρονοι ημεδαποί που επέβαιναν σε αυτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό ξεκίνησε γύρω στις 03:00, όταν περιπολικό της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισε το αυτοκίνητο και, μέσω ελέγχου της πινακίδας κυκλοφορίας, διαπίστωσε ότι είχε δηλωθεί κλαπέν από τη Νέα Σμύρνη. Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να ακινητοποιήσει το όχημα, ωστόσο εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα και τράπηκε σε φυγή. Ξεκίνησε άμεσα καταδίωξη με μηχανές της ΔΙΑΣ στα στενά της περιοχής, ενώ στο επιχειρησιακό σχέδιο συμμετείχαν και περιπολικά οχήματα.

Οι δυνάμεις κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το κλεμμένο αυτοκίνητο στην οδό Μήδειας, ενώ οι δύο επιβαίνοντες, ηλικίας 29 ετών, προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή. Λίγη ώρα αργότερα, συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία για τα περαιτέρω, ενώ διενεργείται προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες της κλοπής και της καταδίωξης.

