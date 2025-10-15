Επεισοδιακή σύλληψη στη Θεσσαλονίκη: 47χρονος έκλεισε λεωφορείο και επιτέθηκε στους αστυνομικούς

Ένταση και κυκλοφοριακό χάος προκλήθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 47χρονος οδηγός στάθμευσε το αυτοκίνητό του στη μέση του δρόμου, κλείνοντας λεωφορείο στην οδό Ίωνος Δραγούμη.

Η Τροχαία δέχθηκε κλήση για όχημα που παρεμπόδιζε τη διέλευση των μέσων μαζικής μεταφοράς και στο σημείο έσπευσε γερανοφόρο όχημα της ΕΛ.ΑΣ. με σκοπό να το απομακρύνει. Ωστόσο, ο 47χρονος αρνήθηκε να επιτρέψει την απομάκρυνση του αυτοκινήτου του και, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, δεν δέχθηκε να γνωστοποιήσει τα στοιχεία του, παρά τις επανειλημμένες συστάσεις των αστυνομικών.

Η κατάσταση ξέφυγε όταν ο άνδρας αντέδρασε έντονα και άρχισε να απωθεί τους αστυνομικούς, προσπαθώντας να εμποδίσει τη σύλληψή του. Τελικά, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και αντίσταση κατά της αρχής.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



