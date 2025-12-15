Επέμβαση ρουτίνας για τον τεχνικό της Ολυμπιάδας Ακη Δαρείο
Ενα μικρό θέμα υγείας αντιμετωπίζει τις τελευταίες μέρες ο προπονητής της ανδρικής ομάδας βόλεϊ της Ολυμπιάδας, Ακης Δαρείος και για αυτό το λόγο σύντομα θα υποβληθεί σε επέμβαση ρουτίνας.
Πάντως, ο πατρινός τεχνικός για λίγες μέρες θα απουσιάσει από τις επόμενες προπονήσεις των «πορτοκαλί», ωστόσο σύντομα θα επιστρέψει στις επάλξεις και στον πάγκο της ομάδας του.
