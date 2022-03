Επέμβαση του ΝΑΤΟ ζητά ο Ουκρανός υπ. Ενέργειας μετά το βομβαρδισμό στην Ζαπορίζια

Ο Ουκρανός υπουργός Ενέργειας, ο Χέρμαν Χαλούσενκο, αξίωσε σήμερα επέμβαση του NATO, την ένατη ημέρα της εισβολής της Ρωσίας, μετά την καταγγελία του Κιέβου ότι ρωσικά στρατεύματα βομβάρδισαν το πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, στην κεντρική Ουκρανία, το μεγαλύτερο του είδους στην Ευρώπη.

«Γι’ αυτό ζητάμε όχι απλά μια επαγγελματική αποτίμηση του τι συμβαίνει, αλλά αληθινή επέμβαση, με τα σκληρότερα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης επέμβασης του NATO και χωρών που διαθέτουν πυρηνικά όπλα», ανέφερε ο κ. Χαλούσενκο μέσω Facebook.

Η Ουάσινγκτον έχει ήδη απορρίψει το συγκεκριμένο αίτημα της κυβέρνησης του Κιέβου.

«Βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές καταστροφές στην ιστορία της ανθρωπότητας», σύμφωνα με τον Χαλούσενκο.

Η Γκράνχολμ επιβεβαίωσε μέσω Twitter τη συνομιλία με τον Ουκρανό ομόλογό της.

I just spoke with Ukraine’s energy minister about the situation at the Zaphorizhizia nuclear plant. Russian military operations near the plant are reckless and must cease. 1/

— Secretary Jennifer Granholm (@SecGranholm) March 4, 2022