Επένδυση ύψους 2,6 εκατ. ευρώ, από τη Lidl Ελλάς για τον εκτεταμένο εκσυγχρονισμό του καταστήματός της στη Νέα Ιωνία Βόλου

Ένα ανανεωμένο, σύγχρονο σημείο αγορών, το οποίο ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου.

Επένδυση ύψους 2,6 εκατ. ευρώ, από τη Lidl Ελλάς για τον εκτεταμένο εκσυγχρονισμό του καταστήματός της στη Νέα Ιωνία Βόλου
09 Φεβ. 2026 13:49
Pelop News

Η Lidl Ελλάς συνεχίζει δυναμικά το πλάνο αναβάθμισης της αγοραστικής εμπειρίας, ενισχύοντας αυτή τη φορά το δίκτυό της στη Μαγνησία. Από την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, το πλήρως ανακαινισμένο κατάστημα της εταιρείας στη Νέα Ιωνία Βόλου, στην οδό Φυτόκου 14, επαναλειτουργεί, προσφέροντας ένα σύγχρονο και αναβαθμισμένο περιβάλλον αγορών στους καταναλωτές.

Με επένδυση ύψους 2,6 εκατομμυρίων ευρώ, το κατάστημα επιστρέφει πλήρως ανανεωμένο, αποτελώντας χαρακτηριστικό παράδειγμα των υψηλών προτύπων του σύγχρονου λιανεμπορίου. Ο ανανεωμένος χώρος πώλησης των 1.076 τ.μ. διαμορφώθηκε με βάση τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές της Lidl Ελλάς, προσφέροντας λειτουργικότητα, άνεση και εύκολη περιήγηση. Η εταιρεία συνεχίζει να προσφέρει προϊόντα κορυφαίας ποιότητας σε εξαιρετικές τιμές, διασφαλίζοντας καθημερινά πλήρη τροφοδοσία σε όλο το εύρος της γκάμας της — με φρεσκάδα, ποικιλία και απόλυτη διαθεσιμότητα σε κάθε επίσκεψη.

Το ανακαινισμένο κατάστημα διαθέτει:

  • 60 θέσεις στάθμευσης, συμπεριλαμβανομένων θέσεων για ηλεκτρικά οχήματα.
  • 4 κανονικά ταμεία και 6 αυτόματα ταμεία selfcheckout, για γρηγορότερη και πιο ευέλικτη εξυπηρέτηση.
  • 4 θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που θα τεθούν σύντομα σε λειτουργία, στηρίζοντας τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες μορφές μετακίνησης.
  • Νέο, πλήρως οργανωμένο χώρο ανακύκλωσης.
  • Ανανεωμένο και επανασχεδιασμένο χώρο Bake Off.
  • Εκσυγχρονισμένες ψυκτικές εγκαταστάσεις, που ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση.
  • Αναβαθμισμένο περιβάλλοντα χώρο, με βελτιώσεις στην αισθητική, την άνεση και τη συνολική λειτουργικότητα.

 

Με τον εκσυγχρονισμό του καταστήματος στη Νέα Ιωνία Βόλου, η Lidl Ελλάς συνεχίζει να επενδύει σε χώρους που κάνουν τις καθημερινές αγορές πιο εύκολες, πιο άνετες και πιο προσιτές, διασφαλίζοντας ότι κάθε πελάτης απολαμβάνει υψηλή ποιότητα και πραγματική αξία σε κάθε επίσκεψη.

Επένδυση ύψους 2,6 εκατ. ευρώ, από τη Lidl Ελλάς για τον εκτεταμένο εκσυγχρονισμό του καταστήματός της στη Νέα Ιωνία Βόλου

Gsphotography.gr George Salagiannis

Επένδυση ύψους 2,6 εκατ. ευρώ, από τη Lidl Ελλάς για τον εκτεταμένο εκσυγχρονισμό του καταστήματός της στη Νέα Ιωνία Βόλου

Gsphotography.gr George Salagiannis

Επένδυση ύψους 2,6 εκατ. ευρώ, από τη Lidl Ελλάς για τον εκτεταμένο εκσυγχρονισμό του καταστήματός της στη Νέα Ιωνία Βόλου

Gsphotography.gr George Salagiannis

Επένδυση ύψους 2,6 εκατ. ευρώ, από τη Lidl Ελλάς για τον εκτεταμένο εκσυγχρονισμό του καταστήματός της στη Νέα Ιωνία Βόλου

Gsphotography.gr George Salagiannis

Επένδυση ύψους 2,6 εκατ. ευρώ, από τη Lidl Ελλάς για τον εκτεταμένο εκσυγχρονισμό του καταστήματός της στη Νέα Ιωνία Βόλου

Gsphotography.gr George Salagiannis

Επένδυση ύψους 2,6 εκατ. ευρώ, από τη Lidl Ελλάς για τον εκτεταμένο εκσυγχρονισμό του καταστήματός της στη Νέα Ιωνία Βόλου

Gsphotography.gr George Salagiannis

Επένδυση ύψους 2,6 εκατ. ευρώ, από τη Lidl Ελλάς για τον εκτεταμένο εκσυγχρονισμό του καταστήματός της στη Νέα Ιωνία Βόλου

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:28 Χανιά: Ρώσος πρώην δήμαρχος κρυβόταν πίσω από φωτιά σε κατάστημα – Εκβίαζε την πρώην σύζυγό του
15:23 Η ελληνική γλώσσα ως ζωντανή κληρονομιά: Μνήμη, ταυτότητα και ευθύνη
15:16 Move to Planet BE: Το ENERGIE αναζητά 9 ταλέντα για τη βιώσιμη αστική ανάπλαση
15:08 ΔΕΗ: Έξυπνες λύσεις εξυπηρέτησης ενισχύουν την ψηφιακή εμπειρία των πελατών
15:02 Αττική Οδός: Συναγερμός για SMS-απάτες σε συνδρομητές e-PASS – Τι ξεκαθαρίζει η εταιρεία
14:57 Θρήνος στη Λαμία: Αιφνίδιος θάνατος 43χρονου αστυνομικού – Σε εξέλιξη η διερεύνηση για τα αίτια
14:49 Νέα στοιχεία για την τραγωδία στο Καρπενήσι – Στο μικροσκόπιο η κατάσταση του οδηγού
14:48 Ζουν στο χείλος του γκρεμού: Η κατολίσθηση που αφανίζει τη Νισέμι στη Σικελία
14:45 Τροχαίο με παράσυρση πεζού στην Κηφισού: Σοβαρός τραυματισμός και έντονη κυκλοφοριακή επιβάρυνση
14:34 Αιχμές Παναγόπουλου για την έρευνα: Ζητά τεκμήριο αθωότητας και απαντήσεις για τη δέσμευση λογαριασμού
14:31 Αιγιάλεια: Ποδόσφαιρο και μπάσκετ στα Δημοτικά Σχολεία μέσα στο 2026 – Συνέντευξη Τύπου της Δημοτικής Αρχής
14:31 Στο Μαξίμου οι κτηνοτρόφοι: Ευλογιά, στήριξη εισοδήματος και το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας στο τραπέζι
14:29 Στις 30 Μαρτίου στο εδώλιο ο συνδικαλιστής «Φραπές»: Δίκη για απείθεια και ανοιχτή δεύτερη δικογραφία
14:26 Σκιαδαρέσης για καθίζηση Πατρών-Τριπόλεως: «Προχωρήστε άμεσα σε έργα» ΦΩΤΟ
14:22 Missing Alert στη Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 15χρονος από δομή ασυνόδευτων ανηλίκων
14:19 Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: Συντονισμός για Κυπριακό και ενημέρωση για την επίσκεψη στην Άγκυρα
14:17 Συγχαρητήρια του Επιμελητηρίου Αχαΐας στην AMMOUSA για τη μεγάλη διεθνή διάκριση στα Athens Fine Food Awards 2026
14:04 Βόλος: Στον ανακριτή η μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία εις βάρος της ανήλικης κόρης της
14:01 Χρυσός θρίαμβος για την Πάτρα σε διεθνές πρωτάθλημα Taekwondo
14:00 Πάτρα: Ξαναζωντανεύει το Νοσημάτων Θώρακος – Αντιδράσεις στην ανακοίνωση Γεωργιάδη για στέγαση ψυχιατρικής κλινικής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ