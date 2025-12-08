Επεσαν μπαλωθιές σε Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στην Κρήτη, η αντίδραση των διοργανωτών

Την ώρα που ήταν σ’ εξέλιξη η εκδήλωση για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δένδρου, στην πλατεία στους Κάμπους Κεραμιών του δήμου Χανίων, στην Κρήτη, αργά το απόγευμα της Κυριακής 7/12/2025, έπεσαν πυροβολισμοί (μπαλωθιές).

Τρεις πολίτες κατήγγειλαν το περιστατικό στο zarpanews.gr και στην Αστυνομία, χωρίς να έχει γίνει γνωστό εάν τελικά έφτασαν ένστολοι στο σημείο. Πάντως, διαφορετικές πηγές αναφέρουν πως ο δράστης των πυροβολισμών έχει ταυτοποιηθεί και είναι γνωστός στο χωριό.

Εξάλλου, η αντίδραση των διοργανωτών ήταν ακαριαία, αφού έπεσαν πάνω του για να τον σταματήσουν ώστε αφενός να μην κινδυνεύσει κανείς ενήλικος ή παιδί που ήταν στον χώρο και αφετέρου να μην σημαδευτεί μια τόσο επιτυχημένη διοργάνωση που φέρνει ζωή στην ενδοχώρα.

Πάντως σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο συγκεκριμένος δεν παρακολουθούσε το μουσικό πρόγραμμα της εκδήλωσης του δήμου Χανίων αλλά βρισκόταν σε κοινωνική εκδήλωση, σε σπίτι απόστασης λίγων μέτρων από την πλατεία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



