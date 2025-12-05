Έπεσε το Cloudflare: Προβλήματα πρόσβασης σε ιστοσελίδες και εφαρμογές

Παγκόσμια προβλήματα σύνδεσης στο διαδίκτυο καταγράφονται από νωρίς την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω διακοπής στις υπηρεσίες της Cloudflare, η οποία επηρεάζει χιλιάδες χρήστες σε πολλές χώρες.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε εσωτερική υποβάθμιση των υπηρεσιών της, με αποτέλεσμα αρκετοί ιστότοποι να εμφανίζουν σφάλμα 500 Internal Server Error και να μην είναι προσβάσιμοι. Το πρόβλημα αφορά το Cloudflare Dashboard και τα σχετικά API, όπου οι αιτήσεις αποτυγχάνουν ή εμφανίζουν σφάλματα, επηρεάζοντας πελάτες που βασίζονται σε αυτά τα εργαλεία.

Ανάμεσα στις πλατφόρμες που πλήττονται είναι το Downdetector, το οποίο παρέμεινε μη διαθέσιμο για λίγα λεπτά, επιβεβαιώνοντας την έκταση της βλάβης. Επιπλέον, ιστοσελίδες όπως το Zerodha, το Canva και άλλες εφαρμογές παρουσιάζουν δυσλειτουργίες, με χρήστες να αναφέρουν καθυστερήσεις και απώλεια πρόσβασης.

Σε ανακοίνωσή της, η Cloudflare ανέφερε: «Διερευνούμε προβλήματα με το Cloudflare Dashboard και τα σχετικά API. Οι πελάτες που χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία επηρεάζονται, καθώς οι αιτήσεις ενδέχεται να αποτύχουν ή να εμφανίσουν σφάλματα. Έχουμε εφαρμόσει διόρθωση και παρακολουθούμε την κατάσταση».

Η διακοπή αυτή έρχεται λίγες μέρες μετά από παρόμοια περιστατικά, όπως αυτή του Νοεμβρίου 2025, που αποδόθηκε σε τεχνικά ζητήματα λογισμικού.

