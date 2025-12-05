Έπεσε το Cloudflare: Προβλήματα πρόσβασης σε ιστοσελίδες και εφαρμογές

Εσωτερική υποβάθμιση προκαλεί σφάλματα 500 σε ιστοσελίδες παγκοσμίως

Έπεσε το Cloudflare: Προβλήματα πρόσβασης σε ιστοσελίδες και εφαρμογές
05 Δεκ. 2025 11:27
Pelop News

Παγκόσμια προβλήματα σύνδεσης στο διαδίκτυο καταγράφονται από νωρίς την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω διακοπής στις υπηρεσίες της Cloudflare, η οποία επηρεάζει χιλιάδες χρήστες σε πολλές χώρες.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε εσωτερική υποβάθμιση των υπηρεσιών της, με αποτέλεσμα αρκετοί ιστότοποι να εμφανίζουν σφάλμα 500 Internal Server Error και να μην είναι προσβάσιμοι. Το πρόβλημα αφορά το Cloudflare Dashboard και τα σχετικά API, όπου οι αιτήσεις αποτυγχάνουν ή εμφανίζουν σφάλματα, επηρεάζοντας πελάτες που βασίζονται σε αυτά τα εργαλεία.

Ανάμεσα στις πλατφόρμες που πλήττονται είναι το Downdetector, το οποίο παρέμεινε μη διαθέσιμο για λίγα λεπτά, επιβεβαιώνοντας την έκταση της βλάβης. Επιπλέον, ιστοσελίδες όπως το Zerodha, το Canva και άλλες εφαρμογές παρουσιάζουν δυσλειτουργίες, με χρήστες να αναφέρουν καθυστερήσεις και απώλεια πρόσβασης.

Σε ανακοίνωσή της, η Cloudflare ανέφερε: «Διερευνούμε προβλήματα με το Cloudflare Dashboard και τα σχετικά API. Οι πελάτες που χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία επηρεάζονται, καθώς οι αιτήσεις ενδέχεται να αποτύχουν ή να εμφανίσουν σφάλματα. Έχουμε εφαρμόσει διόρθωση και παρακολουθούμε την κατάσταση».

Η διακοπή αυτή έρχεται λίγες μέρες μετά από παρόμοια περιστατικά, όπως αυτή του Νοεμβρίου 2025, που αποδόθηκε σε τεχνικά ζητήματα λογισμικού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:02 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Δεκεμβρίου
14:00 Αγρότες-Δυτική Ελλάδα: Τα αιτήματα πήγαν στον υπουργό – Ξεκίνημα μπλόκων και σε Ερύμανθο, σήμερα και η Αιγιάλεια
13:55 Ελευσίνα σε συναγερμό: Προειδοποίηση 112 για πιθανή υπερχείλιση του Σαρανταποτάμου ΒΙΝΤΕΟ
13:54 Τσουραμάνης στον Peloponnisos FM 103,9: «Γιορτή το 32ο Κύπελλο Χριστουγέννων» – Ηχητικό
13:47 Δυτική Ελλάδα: Από τις πρώτες στη χώρα που ανοίγουν τον διάλογο για τη νέα ΚΑΠ 2028–2034
13:42 Άγιος Νικόλαος: 17χρονος μαθητής συνελήφθη με σχεδόν 2 κιλά χασίς και δεκάδες χιλιάδες ευρώ – Συνελήφθη η μητέρα, αναζητείται ο πατέρας
13:32 Συναγερμός στη Γαλλία: Πέντε drones πάνω από βάση με πυρηνικά υποβρύχια στο Μπρεστ
13:29 Πολάκης κατά Τσίπρα: «Δεν μου άρεσε η εικόνα – Δεν κάνω παρακάλια»
13:27 Θεσσαλονίκη: Ένταση στα «Πράσινα Φανάρια» – Φραγμός της ΕΛΑΣ στους αγρότες που επιχειρούν αποκλεισμό προς το αεροδρόμιο ΒΙΝΤΕΟ
13:24 Πάτρα: Πρώτη σύσκεψη του Δικτύου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας – Κάλεσμα της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ
13:19 Αντώνης Κουνάβης: «Στήριξη στους αγρότες – Όχι σε κλειστούς δρόμους, ναι σε άμεσο διάλογο»
13:13 Live – Κακοκαιρία “Byron”: Πλημμύρες, εγκλωβισμοί και δεκάδες κλήσεις για βοήθεια – Σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Πελοπόννησος και Θεσσαλία
13:02 Πώς δρούσε το κύκλωμα που εκμεταλλευόταν ανήλικους για λαθραία τσιγάρα: Τα υπόγεια, οι στρατολόγοι και το “χρέος” ΦΩΤΟ
13:00 Τα συμπληρωματικά έργα στο Πάτρα–Πύργος: Σειρά έχουν τα ανοιχτά μέτωπα – Αντιπλημμυρική θωράκιση και παράδρομοι
12:54 ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ Αχαΐας κατά Μάκη Κατσίγιαννη για τη στάση του στα αγροτικά μπλόκα
12:46 Λευκά τριαντάφυλλα και ανείπωτος πόνος στην κηδεία του 24χρονου Σωτήρη που σκοτώθηκε στη Λούτσα
12:41 Κλιμακώνονται τα αγροτικά μπλόκα: Σε Ε65, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Πρέβεζα συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις – Στήριξη από φορείς
12:35 ΕΜΥ: Νέα επικαιροποίηση για την κακοκαιρία Byron – Σφοδρές βροχές, χαλάζι και καταιγίδες έως το Σάββατο
12:32 Δυτική Αχαΐα: Συνελήφθησαν δύο γυναίκες μετά τη μεταφορά 17χρονης σε κατάσταση μέθης στο Κέντρο Υγείας
12:27 Αγρίνιο: Οπαδική επίθεση σε 15χρονο – Ταυτοποιήθηκαν τρεις νεαροί, ένας συνελήφθη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ