Έπεσε το Instagram – Αναφορές για προβλήματα στην πλατφόρμα

Προβλήματα αντιμετωπίζουν εδώ και λίγη ώρα πολλοί χρήστες του Instagram.

Εκτός λειτουργίας φαίνεται πως είναι το Instagram εδώ και λίγη ώρα καθώς πολλοί είναι οι χρήστες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη σύνδεση στην πλατφόρμα.

Συγκεκριμένα, δεν είναι εφικτό να γίνουν αναρτήσεις και insta stories, με τους χρήστες να βλέπουν το μήνυμα «Δυστυχώς κάτι πήγε στραβά. Προσπαθήστε ξανά», ενώ το μήνυμα «Η ροή δεν ανανεώθηκε» βλέπουν όσοι προσπαθούν να κάνουν ανανέωση στη ροή αναρτήσεων της εφαρμογής.

Μάλιστα στο Twitter υπάρχει ειδικός λογαριασμός που λέγεται Instagram Down ο οποίος έχει ζητήσει από τους χρήστες να κάνουν retweet εάν αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την πλατφόρμα.

RETWEET if your INSTAGRAM IS DOWN! #instagramdown #instagram

— INSTAGRAM DOWN (@instagramdownnn) May 21, 2023