Επέστρεψαν στην Ελλάδα 764 εγκλωβισμένοι από Ντουμπάι και Ντόχα
11 Μαρ. 2026 22:15
Pelop News

Με δάκρυα ανακούφισης και σφιχτές αγκαλιές ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (11/03/2026) η μεγάλη επιχείρηση επαναπατρισμού των Ελλήνων που βρέθηκαν στη δίνη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Συνολικά 764 συμπατριώτες μας πάτησαν ελληνικό έδαφος, αφήνοντας πίσω τους τον τρόμο των τελευταίων ημερών.

Ο επαναπατρισμός πραγματοποιήθηκε με δύο ειδικές πτήσεις που προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»:

  • Από Ντουμπάι: Έφτασαν 503 Έλληνες (489 ενήλικες και 14 παιδιά).

  • Από Ντόχα: Επαναπατρίστηκαν 275 άτομα.

Μαρτυρίες που συγκλονίζουν Οι στιγμές στις αφίξεις του αεροδρομίου ήταν φορτισμένες. Μητέρα που περίμενε τον γιο της από το Ντουμπάι περιέγραψε τις δραματικές ώρες της αναμονής: «Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου όταν μου είπε ότι έκλεισε το αεροδρόμιο και έβλεπε αναχαιτίσεις πάνω από το κεφάλι του».

Άλλοι επιβάτες εξήραν την κινητοποίηση των ελληνικών αρχών, σημειώνοντας πως παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και το κλίμα πολέμου στην περιοχή, η φροντίδα για την ασφαλή επιστροφή τους ήταν άμεση.

