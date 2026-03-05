Επέστρεψαν στην Ελλάδα οι συγγενείς των αθλητών της Κ18 του Άρης Θεσσαλονίκης – Προσγειώθηκε C-130 στην Ελευσίνα

Στην Ελλάδα επέστρεψαν το απόγευμα συγγενείς και γονείς των αθλητών της ομάδας μπάσκετ Κ18 του Άρης Θεσσαλονίκης, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί στο Αμπού Ντάμπι λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το στρατιωτικό αεροσκάφος Lockheed C-130 Hercules προσγειώθηκε λίγο μετά τις 19:30 στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας μεταφέροντας συνολικά 91 Έλληνες πολίτες, οι οποίοι είχαν παραμείνει εγκλωβισμένοι στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η ΚΑΕ Άρης δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες από το εσωτερικό του αεροσκάφους, αποτυπώνοντας στιγμές από την επιστροφή των επιβατών έπειτα από την περιπέτεια που έζησαν τις τελευταίες ημέρες.

Η περιπέτεια της αποστολής

Οι συγγενείς των αθλητών είχαν ταξιδέψει στο Αμπού Ντάμπι για να παρακολουθήσουν τη συμμετοχή της ομάδας στο τουρνουά NextGen της EuroLeague Basketball. Ωστόσο, οι εχθροπραξίες στην ευρύτερη περιοχή ξεκίνησαν ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη αγώνας της διοργάνωσης, προκαλώντας αναστάτωση και δυσκολίες στην επιστροφή τους.

Υπενθυμίζεται ότι η αποστολή των αθλητών είχε επιστρέψει ήδη από την προηγούμενη ημέρα στη Θεσσαλονίκη. Οι νεαροί παίκτες ταξίδεψαν αρχικά με πτήση τσάρτερ από το Αμπού Ντάμπι προς την Κωνσταντινούπολη και από εκεί συνέχισαν οδικώς μέχρι την ελληνική πόλη.

Με την άφιξη και των συγγενών τους στην Ελευσίνα ολοκληρώθηκε ο επαναπατρισμός των Ελλήνων που είχαν εγκλωβιστεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξαιτίας της κρίσης στην περιοχή.