Επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του, συνελήφθη για βιασμό!

Στο Ηράκλειο 59χρονος άνδρας κατηγορείται για τον βιασμό μιας 32χρονης με την οποία γνωρίζονταν μέσω των social media και συνομιλούσαν για περίπου τέσσερα χρόνια μέσω μηνυμάτων.

«Δύο ποτά, δύο ποτά ήτανε. Τρία με το ζόρι, γιατί είχαμε πιει πιο πριν λίγο βότκα έξω που ήμασταν», αποκαλυπτική μαρτυρία για το Γκάζι

Ο 59χρονος έφτασε τέλη Σεπτεμβρίου στην Κρήτη και ζήτησε από την 32χρονη να συναντηθούν. Εκεί, απειλώντας την ότι τα μηνύματα τους θα τα δείξει στο σύζυγο της, την ανάγκασε να συνευρεθούν σεξουαλικά. Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ακολούθησαν άλλες δύο συναντήσεις όπου με απειλές και εκβιασμούς, ο 59χρονος, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στους αστυνομικούς η 32χρονη, την βίασε.

Όταν της έστειλε ένα ακόμη μήνυμα για βρεθούν από κοντά η 32χρονη δεν άντεξε και μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής της και ανέφερε αναλυτικά στους αστυνομικούς τα όσα βιώνει το τελευταίο διάστημα. Οι αστυνομικοί αναζήτησαν και εντόπισαν τον 59χρονο, τον οποίο και συνέλαβαν.

Επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του

Ο συλληφθέντας επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του ενώ βρισκόταν στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, σχημάτισε αυτοσχέδιο βρόγχο με κουβέρτα, όμως οι κινήσεις του έγιναν αντιληπτές από τους αστυνομικούς.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



