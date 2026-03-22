Επιχείρηση απεγκλωβισμού δύτη στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης

22 Μαρ. 2026 18:26
Pelop News

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής, 22 Μαρτίου 2026, στις λιμενικές αρχές, όταν ελήφθη ενημέρωση για δύτη που χρήζει βοήθειας στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης. Η περιοχή, γνωστή για το μεγάλο βάθος και τα υποθαλάσσια σπήλαια, αποτελεί συχνό σημείο καταδύσεων, αλλά και σημείο που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Λόγω της κρισιμότητας του περιστατικού, στην περιοχή έσπευσαν άμεσα ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ), η οποία εξειδικεύεται σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε μεγάλα βάθη και ιδιωτικό καταδυτικό συνεργείο για την παροχή επιπλέον συνδρομής.

Η επιχείρηση διεξάγεται υπό μέτριες καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως 4 μποφόρ. Αν και η ένταση του ανέμου δεν θεωρείται απαγορευτική, ο κυματισμός και τα ρεύματα στα ανοιχτά της Βουλιαγμένης δυσχεραίνουν το έργο των δυτών της ΜΥΑ.

Οι αρχές εστιάζουν τις έρευνες σε συγκεκριμένα σημεία όπου ο δύτης εθεάθη για τελευταία φορά, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση για την ταυτότητα του ατόμου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο εγκλωβισμός.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ