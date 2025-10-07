Επιχείρηση «σκούπα» σε όλη τη χώρα: Εξάρθρωση κυκλώματος εκμετάλλευσης αλλοδαπών με «πλοκάμια» και στην Ηλεία

Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με στόχο την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εκμεταλλευόταν οικονομικά και εργασιακά αλλοδαπούς. Ανάμεσα στις περιοχές όπου έγιναν συλλήψεις και προσαγωγές, περιλαμβάνεται και η Ηλεία, επιβεβαιώνοντας την έκταση του δικτύου στη Δυτική Ελλάδα.

Επιχείρηση «σκούπα» σε όλη τη χώρα: Εξάρθρωση κυκλώματος εκμετάλλευσης αλλοδαπών με «πλοκάμια» και στην Ηλεία
07 Οκτ. 2025 13:43
Pelop News

Από τις πρωινές ώρες της Τρίτης (7 Οκτωβρίου) βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην εκμετάλλευση αλλοδαπών εργαζομένων, αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Η επιχείρηση, που πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), εκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα, με ταυτόχρονες δράσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Μεσσηνία, Βοιωτία, Άργος και Ηλεία – περιοχή που φαίνεται να διαδραματίζει κομβικό ρόλο στο δίκτυο εκμετάλλευσης εργατών.

Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί 170 προσαγωγές και 6 συλλήψεις μελών της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός, ενώ επιπλέον 6 άτομα συνελήφθησαν για άλλα αδικήματα που εντοπίστηκαν κατά την επιχείρηση.

Κατά τις έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν οχήματα, χρηματικά ποσά, διαβατήρια και ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, τεκμήρια που, σύμφωνα με τις αρχές, επιβεβαιώνουν το εύρος και την οργανωμένη δράση του κυκλώματος.

Η έρευνα συνεχίζεται με ταχύ ρυθμό, καθώς αναμένονται περαιτέρω συλλήψεις και αποκαλύψεις για το δίκτυο εκμετάλλευσης που, όπως όλα δείχνουν, είχε ρίζες και στην παραγωγική ζώνη της Δυτικής Ελλάδας, όπου απασχολούνται χιλιάδες αλλοδαποί εργάτες σε αγροτικές εργασίες.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:35 Συρία: Άμεση κατάπαυση πυρός αποφάσισαν κυβέρνηση και οι δυνάμεις των Κούρδων
16:27 Ο Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος υποψήφιος με τον Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας
16:19 Φλώρινα: Προσποιήθηκαν μέλη φιλοζωικής και έκλεψαν 14.000 ευρώ από 70χρονο
16:11 Ιερά Οδός: Στη φυλακή ο ντελιβεράς που κάρφωσε με κατσαβίδι οδηγό – «Τον χτύπησα γιατί έβρισε τη μητέρα μου»
16:03 Προχωρά ο διαγωνισμός για τον κόμβο Κ7 που θα συνδέσει την περιμετρική της Πάτρας με την Πατρών – Τριπόλεως
16:01 Ειδικό σεμινάριο για άτομα με κώφωση με αντικείμενο «Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών»
15:56 Σταύρος Γασπαράτος: Ανάμεσα στον ήχο και τη σιωπή – Ενώνοντας τον άνθρωπο, τον ήχο και την τεχνολογία
15:40 Μαδρίτη: Κατέρρευσε εξαώροφο κτίριο – Τουλάχιστον τρεις τραυματίες και εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια, δείτε βίντεο
15:38 Μάντζος στο pelop.gr για Τσίπρα: «Οι “συνταγές του χθες” δεν πιστεύουμε ότι θα ανακόψουν το νικηφόρο μήνυμα του ΠΑΣΟΚ»
15:30 Το ραντεβού στην Πάτρα για το τρένο με ανάγκη για ρεαλισμό και όραμα…
15:23 Masterclass Υποκριτικής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τον Κώστα Ξυκομηνό
15:15 Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Όχι στην επικίνδυνη καύση απορριμμάτων – Ναι στην ανακύκλωση»
15:00 Αρχαιοκαπηλία στη Δυτική Ελλάδα: Μάχη με μια σιωπηλή απειλή – Στο επίκεντρο η Αιτωλοακαρνανία
14:59 Η Lidl Ελλάς Silver Sponsor στα 18α Βραβεία Ποιότητας του Γαστρονόμου
14:55 Νέα Δημοκρατία: «Να κληθεί ο Νίκος Μπουνάκης στην Εξεταστική – Το ΠΑΣΟΚ καλύπτει τους εμπλεκόμενους στον ΟΠΕΚΕΠΕ»
14:48 Κατάρρευση εξαώροφου κτιρίου στο κέντρο της Μαδρίτης – Αγωνία για τέσσερις αγνοούμενους ΒΙΝΤΕΟ
14:48 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Οι πρωταθλητές και οι πρωταθλήτριες με τις σπουδαίες επιδόσεις
14:44 Θλίψη στη Βρετανία για τον θάνατο 24χρονης μετά από διακοπές στη Ζάκυνθο
14:43 ΣΥΡΙΖΑ: «Πρωτοφανής απαξίωση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ο Βάρρας εκτελεί εντολές του Μαξίμου»
14:36 Η 15χρονη που κάλεσε σε βοήθεια: Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 7/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ