Επιχείρηση «σκούπα» σε όλη τη χώρα: Εξάρθρωση κυκλώματος εκμετάλλευσης αλλοδαπών με «πλοκάμια» και στην Ηλεία

Από τις πρωινές ώρες της Τρίτης (7 Οκτωβρίου) βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην εκμετάλλευση αλλοδαπών εργαζομένων, αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Η επιχείρηση, που πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), εκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα, με ταυτόχρονες δράσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Μεσσηνία, Βοιωτία, Άργος και Ηλεία – περιοχή που φαίνεται να διαδραματίζει κομβικό ρόλο στο δίκτυο εκμετάλλευσης εργατών.

Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί 170 προσαγωγές και 6 συλλήψεις μελών της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός, ενώ επιπλέον 6 άτομα συνελήφθησαν για άλλα αδικήματα που εντοπίστηκαν κατά την επιχείρηση.

Κατά τις έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν οχήματα, χρηματικά ποσά, διαβατήρια και ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, τεκμήρια που, σύμφωνα με τις αρχές, επιβεβαιώνουν το εύρος και την οργανωμένη δράση του κυκλώματος.

Η έρευνα συνεχίζεται με ταχύ ρυθμό, καθώς αναμένονται περαιτέρω συλλήψεις και αποκαλύψεις για το δίκτυο εκμετάλλευσης που, όπως όλα δείχνουν, είχε ρίζες και στην παραγωγική ζώνη της Δυτικής Ελλάδας, όπου απασχολούνται χιλιάδες αλλοδαποί εργάτες σε αγροτικές εργασίες.

