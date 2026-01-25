Επιδείνωση του καιρού από σήμερα: Λασποβροχές, καταιγίδες και χιόνια – Τι αναφέρει ο Τσατραφύλλιας

Νέα μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός από σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας. Παράλληλα, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνει λόγο για λασποβροχές και καταιγίδες το επόμενο εικοσιτετράωρο.

Όπως αναφέρει, η μεταβολή του καιρού θα γίνει πιο έντονη το διήμερο Δευτέρα – Τρίτη, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενισχυμένους νοτιάδες και μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Ειδικότερα, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, ενώ τη Δευτέρα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες και στην Αττική. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, τα φαινόμενα δεν αναμένεται να έχουν ιδιαίτερα έντονο χαρακτήρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, φτάνοντας τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ, αρχικά στο Ιόνιο και στη συνέχεια στο Αιγαίο, ενώ χιονοπτώσεις προβλέπονται τη Δευτέρα στα βόρεια ορεινά. Η παρουσία σαχαριανής σκόνης θα είναι αισθητή κυρίως στη δυτική και νότια Ελλάδα.

Παρά τη νέα επιδείνωση, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας τοπικά τους 20 βαθμούς Κελσίου στα πεδινά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

