Επίδομα Παιδιού 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα Α21

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ενεργή για νέες αιτήσεις και τροποποιήσεις έως τις 11 Μαρτίου 2026.

27 Φεβ. 2026 8:48
Pelop News

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ανακοίνωσε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων Α21 – Επίδομα Παιδιού για το έτος 2026 ανοίγει σήμερα Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 08:00.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ενεργή για νέες αιτήσεις και τροποποιήσεις έως τις 11 Μαρτίου 2026 και ώρα 18:00.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω των ιστοσελίδων:

χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης Taxisnet.

Το ύψος του επιδόματος θα υπολογιστεί με βάση:

  • τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 του 2026,
  • το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

Μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος έτους, θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του 2025 για τον επανυπολογισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση των τέκνων: για παιδιά από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο απαιτείται έλεγχος φοίτησης και επάρκειας παρακολούθησης.

Στην αίτηση Α21 οι γονείς πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν:

  • τα στοιχεία της σχολικής μονάδας,
  • την τάξη,
  • τον αριθμό μητρώου του μαθητή/τριας.

Εάν τα στοιχεία διασταυρωθούν αυτόματα, η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά. Σε περίπτωση μη διασταύρωσης, εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει το απαραίτητο δικαιολογητικό (π.χ. βεβαίωση φοίτησης).

Η αίτηση θεωρείται έγκυρη μόνο εφόσον υποβληθεί οριστικά. Οι προσωρινά αποθηκευμένες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το Επίδομα Παιδιού, τις κατηγορίες εισοδήματος, τα ποσά και τις προϋποθέσεις είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ, καθώς και στην ενότητα Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων.

