Επίδομα Παιδιού Α21: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα – Μέχρι πότε οι αιτήσεις

Από αύριο, Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, στις 08:00 το πρωί, τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το Επίδομα Παιδιού, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή για νέες αιτήσεις αλλά και για τροποποιήσεις ήδη υφιστάμενων έως και τις 8 Μαΐου 2026 στις 18:00.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω των ηλεκτρονικών πλατφορμών του ΟΠΕΚΑ και της ΗΔΙΚΑ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Το ποσό που θα προκύψει για κάθε δικαιούχο θα υπολογιστεί με βάση τα εξαρτώμενα τέκνα που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 για το 2026, αλλά και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

Στη συνέχεια, μετά την υποβολή της φετινής φορολογικής δήλωσης, για τον υπολογισμό του επιδόματος θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και φέτος στα στοιχεία που αφορούν τη φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο, καθώς και στην επάρκεια φοίτησης, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος.

Για τον λόγο αυτό, στην αίτηση Α21 θα πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά τα στοιχεία της σχολικής μονάδας, η τάξη φοίτησης και ο αριθμός μητρώου του παιδιού που βρίσκεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εφόσον τα στοιχεία του μαθητή διασταυρωθούν κανονικά, η αίτηση προχωρά χωρίς πρόβλημα. Αν, όμως, προκύψει ασυμφωνία ή αδυναμία διασταύρωσης, θα εμφανιστεί σχετική ειδοποίηση και ο αιτών θα πρέπει να επισυνάψει το απαραίτητο δικαιολογητικό στην ηλεκτρονική αίτηση.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στο τελικό στάδιο της διαδικασίας, καθώς για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση πρέπει να έχει υποβληθεί οριστικά. Αιτήσεις που έχουν απλώς αποθηκευτεί προσωρινά θεωρούνται μη υποβληθείσες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

