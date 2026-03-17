Επίδομα παιδιού Α21: Πότε πληρώνεται η πρώτη δόση

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το επίδομα τέκνων Α21 του 2026, με το ενδιαφέρον των δικαιούχων να καταγράφεται αυξημένο.

Συνολικά υποβλήθηκαν 437.547 αιτήσεις κατά τη διάρκεια λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Από αυτές, 390.667 εγκρίθηκαν αυτόματα, ενώ 33.910 απορρίφθηκαν λόγω μη πλήρωσης των προϋποθέσεων. Παράλληλα, 12.970 αιτήσεις τέθηκαν σε διαδικασία ελέγχου. Ο αριθμός των παιδιών που αντιστοιχούν στις εγκεκριμένες αιτήσεις ανέρχεται σε 677.056.

Η πρώτη πληρωμή του επιδόματος για το 2026 έχει προγραμματιστεί για τις 31 Μαρτίου και αφορά το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου.

Όσοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση στον πρώτο κύκλο, θα έχουν νέα δυνατότητα προς τα τέλη Μαρτίου, όταν η πλατφόρμα ανοίξει εκ νέου. Σημειώνεται ότι δεν χάνεται το δικαίωμα για την πρώτη δόση, καθώς τα ποσά θα καταβληθούν αναδρομικά σε επόμενη πληρωμή, η οποία τοποθετείται χρονικά τον Μάιο.

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2025. Για το πρώτο και δεύτερο παιδί, το ποσό κυμαίνεται στα 70, 42 ή 28 ευρώ τον μήνα, ενώ από το τρίτο παιδί και για κάθε επόμενο διαμορφώνεται σε 140, 84 ή 56 ευρώ.

Για τη χορήγηση του μέγιστου ποσού, ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια, τα οποία αυξάνονται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Ενδεικτικά, για ένα παιδί το όριο φτάνει τις 10.500 ευρώ, για δύο τα 12.000 ευρώ και για τρία τα 13.500 ευρώ.

Στις βασικές προϋποθέσεις ένταξης στο επίδομα περιλαμβάνεται η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο, καθώς και η επαρκής παρακολούθηση των μαθημάτων.

Η αίτηση Α21 υποβάλλεται ηλεκτρονικά κάθε χρόνο μέσω της πλατφόρμας, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών στο Taxisnet. Τα περισσότερα στοιχεία είναι προσυμπληρωμένα, καθώς αντλούνται αυτόματα από τα μητρώα του ΑΜΚΑ και της ΑΑΔΕ.

Κατά τη διαδικασία, οι αιτούντες καλούνται να επιβεβαιώσουν ή να συμπληρώσουν στοιχεία όπως η κατοικία, τα στοιχεία επικοινωνίας και ο τραπεζικός λογαριασμός (IBAN). Σε ειδικές περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτηθεί η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών.

Η αίτηση θεωρείται έγκυρη μόνο μετά την οριστική υποβολή της. Αιτήσεις που παραμένουν προσωρινά αποθηκευμένες δεν λαμβάνονται υπόψη για εκκαθάριση και πληρωμή.

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ακύρωσης της αίτησης και επανυποβολής σε περίπτωση λάθους, ωστόσο ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί βάσει λανθασμένων στοιχείων αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

