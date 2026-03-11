Επίδομα παιδιού Α21: Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι πριν κλείσει η πλατφόρμα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ολοκλήρωση των αιτήσεων του επιδόματος παιδιού Α21, καθώς η πλατφόρμα κλείνει στις 18:00 το απόγευμα της Τετάρτης 11 Μαρτίου. Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην πρώτη πληρωμή του 2026 θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει σωστά τη διαδικασία, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να μείνουν εκτός της καταβολής που έχει προγραμματιστεί για τις 31 Μαρτίου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά είτε μέσω της ΗΔΙΚΑ είτε μέσω του ΟΠΕΚΑ, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Για να εξεταστεί όμως η αίτηση, είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η υποβολή φορολογικής δήλωσης, καθώς το επίδομα συνδέεται με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση εισοδήματος.

Οι τέσσερις βασικοί λόγοι που μπορεί να χαθεί η πληρωμή

Υπάρχουν τέσσερα σημεία που μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστέρηση ή απώλεια της πρώτης διμηνιαίας δόσης του επιδόματος.

Ο πρώτος λόγος είναι να μην έχει γίνει οριστική υποβολή της αίτησης Α21. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι δικαιούχοι αποθηκεύουν την αίτηση χωρίς να ολοκληρώνουν το τελικό βήμα, με αποτέλεσμα αυτή να μην θεωρείται έγκυρη.

Ο δεύτερος αφορά λανθασμένα στοιχεία, κυρίως στο εισόδημα ή στον δηλωμένο λογαριασμό IBAN. Ακόμη και μικρές ασυμφωνίες μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην εκκαθάριση και στην πληρωμή.

Ο τρίτος λόγος σχετίζεται με ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία σχολικής φοίτησης για τα παιδιά που ανήκουν στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση.

Ο τέταρτος έχει να κάνει με τη μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όταν αυτά ζητηθούν κατά τον έλεγχο της αίτησης.

Τι πρέπει να δηλωθεί για τη σχολική φοίτηση

Κομβικό σημείο της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της φοίτησης για παιδιά που φοιτούν από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, ο γονέας ή ο δικαιούχος πρέπει να δηλώσει σωστά:

τη σχολική μονάδα στην οποία φοιτά το παιδί

την τάξη φοίτησης

τον αριθμό μητρώου του μαθητή

Αν η ηλεκτρονική διασταύρωση ολοκληρωθεί χωρίς πρόβλημα, η αίτηση προχωρά κανονικά προς έγκριση. Αν όμως εντοπιστούν ασυμφωνίες, αποστέλλεται ειδοποίηση στον αιτούντα ώστε να υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα.

Πώς διαμορφώνονται τα ποσά

Το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών.

Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, τα ποσά διαμορφώνονται στα 70, 42 ή 28 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία.

Από το τρίτο παιδί και για κάθε επόμενο, τα αντίστοιχα ποσά ανέρχονται σε 140, 84 ή 56 ευρώ τον μήνα.

Τι αλλάζει από τον Μάιο

Από τους επόμενους μήνες έρχονται δύο σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα εξετάζεται και θα καταβάλλεται το επίδομα παιδιού Α21.

Η πρώτη αφορά τη βάση υπολογισμού από την τρίτη διμηνιαία δόση και μετά. Ενώ οι δύο πρώτες πληρωμές του 2026 θα στηριχθούν στα εισοδήματα του 2024, από την τρίτη δόση, που αντιστοιχεί στο διάστημα Μαΐου – Ιουνίου και καταβάλλεται στα τέλη Ιουλίου, θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025.

Η δεύτερη αλλαγή αφορά την πλήρη ενεργοποίηση ενιαίου ψηφιακού μητρώου παροχών και ενισχύσεων έως το καλοκαίρι του 2026. Μέσω αυτής της νέας βάσης δεδομένων θα γίνεται συγκέντρωση και διασταύρωση στοιχείων για όλα τα επιδόματα και τις οικονομικές ενισχύσεις, με στόχο μεγαλύτερο έλεγχο, περισσότερη διαφάνεια και καλύτερη εποπτεία των παροχών.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Όσοι θέλουν να πληρωθούν κανονικά στο τέλος Μαρτίου θα πρέπει να ελέγξουν ότι η αίτησή τους έχει υποβληθεί οριστικά, ότι τα προσωπικά και οικονομικά στοιχεία είναι σωστά και ότι δεν εκκρεμεί κάποιο δικαιολογητικό ή στοιχείο φοίτησης.

Σε διαφορετική περίπτωση, η πρώτη καταβολή μπορεί να καθυστερήσει ή να μη γίνει καθόλου στην προγραμματισμένη ημερομηνία.

