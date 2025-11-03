Επίδομα παιδιού: Τελευταία ευκαιρία για αιτήσεις Α21, πότε μπαινει η 5η δόση

Προσωρινή διακοπή για εκκαθάριση της 5ης δόσης 2025

Επίδομα παιδιού: Τελευταία ευκαιρία για αιτήσεις Α21, πότε μπαινει η 5η δόση
03 Νοέ. 2025 10:18
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το Επίδομα Παιδιού κλείνει προσωρινά σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, στις 18:00, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Μετά την ώρα αυτή, δεν θα γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και καταβολής της 5ης διμηνιαίας δόσης για το 2025.

Δείτε ακόμα: Επίδομα Θέρμανσης 2025-2026: Πότε ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε, πόσο επίδομα θα πάρετε – Παραδείγματα στην Αχαΐα

Η διακοπή είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη διεκπεραίωση των πληρωμών, ενώ η πλατφόρμα θα επανενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, επιτρέποντας ξανά την υποβολή νέων αιτήσεων.

Οι δικαιούχοι υπενθυμίζονται ότι η χορήγηση του επιδόματος προϋποθέτει οριστική υποβολή και έγκριση της αίτησης. Αιτήσεις που έχουν απλώς αποθηκευτεί προσωρινά θεωρούνται μη υποβληθείσες και δεν λαμβάνονται υπόψη για την καταβολή.

Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το Επίδομα Παιδιού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη σελίδα του ΟΠΕΚΑ στη διεύθυνση: https://opeka.gr/oikogeneia/epidoma-paidiou-a21/.
