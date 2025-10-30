Επίδομα θέρμανσης 2025: Η προθεσμία για τις αιτήσεις και τα ποσά

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και αφορά την περίοδο κατανάλωσης από 1η Οκτωβρίου 2024 έως 31η Μαρτίου 2025.

30 Οκτ. 2025 12:10
Pelop News

Με τον χειμώνα να πλησιάζει, χιλιάδες νοικοκυριά προετοιμάζονται για την υποβολή αιτήσεων στην πλατφόρμα myΘέρμανση, προκειμένου να λάβουν το επίδομα θέρμανσης για την περίοδο 2024-2025.

Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί έως τις 30 Μαΐου 2025, με την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι θα έχουν υποβάλει τα παραστατικά έως τις 15 Απριλίου και θα έχουν δηλώσει τα στοιχεία τους στην πλατφόρμα έως τις 30 Απριλίου. Το ποσό του επιδόματος κυμαίνεται από 100 έως 1.200 ευρώ, με τα βασικά ποσά μεταξύ 100 και 800 ευρώ, ενώ στις ψυχρότερες περιοχές οι ενισχύσεις αυξάνονται κατά 25%, φτάνοντας έως τα 1.200 ευρώ.

Η πλατφόρμα myΘέρμανση αναμένεται να ανοίξει στις αρχές Νοεμβρίου.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα

Το επίδομα καλύπτει φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση, πέλετ, βιομάζα ή ηλεκτρική ενέργεια για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους. Για την καταβολή του απαιτείται να δηλωθεί η κατοικία ως κύρια και να αντιστοιχεί στον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, όπως η Κοζάνη, η Φλώρινα, το Μέτσοβο και η Δράμα, η επιδότηση θα είναι αυξημένη, σύμφωνα με τον ειδικό κλιματικό συντελεστή.

Διαδικασία υποβολής και έλεγχοι

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα myΘέρμανση με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet. Ο δικαιούχος δηλώνει το είδος του καυσίμου, τον προμηθευτή, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και, εφόσον πρόκειται για καυσόξυλα ή πέλετ, τα στοιχεία των σχετικών παραστατικών αγοράς.

Η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί αυτόματη διασταύρωση στοιχείων με το Ε1 και το Ε9, ενώ οι προθεσμίες είναι αυστηρές. Όσοι δεν υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή δηλώσουν ελλιπή στοιχεία κινδυνεύουν να χάσουν μέρος ή ολόκληρο το ποσό του επιδόματος.

Σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή δαπάνη πιέζει έντονα τα ελληνικά νοικοκυριά, η έγκαιρη έναρξη της διαδικασίας και η άμεση καταβολή των ενισχύσεων αποτελούν κρίσιμο παράγοντα κοινωνικής σταθερότητας και ανακούφισης. Το επίδομα θέρμανσης δεν είναι πλέον μια τυπική επιδότηση· είναι εργαλείο προστασίας απέναντι στο αυξανόμενο ενεργειακό κόστος.
