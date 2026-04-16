Επίδομα θέρμανσης: Αντίστροφη μέτρηση για τη δεύτερη δόση

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία για την καταβολή της δεύτερης δόσης του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο 2025-2026, προσφέροντας οικονομική ανακούφιση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Σύμφωνα με τον τρέχοντα σχεδιασμό, η πίστωση των ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 29 Μαΐου 2026.

Ωστόσο, η ομαλή εξέλιξη της πληρωμής εξαρτάται άμεσα από τη συμμόρφωση των πολιτών με τις καταληκτικές ημερομηνίες. Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι έχουν περιθώριο έως τις 30 Απριλίου 2026 για να καταχωρίσουν τα απαραίτητα παραστατικά και τιμολόγια στην ψηφιακή πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ. Η ακριβής αντιστοίχιση των δηλωθέντων στοιχείων με τις πραγματοποιηθείσες αγορές είναι απαραίτητη για την αποφυγή καθυστερήσεων ή απορρίψεων κατά τη διαδικασία της εκκαθάρισης.

Μετά την ολοκλήρωση της προκαταβολής ύψους 60% που χορηγήθηκε πριν τα Χριστούγεννα και την επικείμενη πληρωμή του Μαΐου, ο κύκλος του επιδόματος θα ολοκληρωθεί με την τρίτη δόση. Αυτή είναι προγραμματισμένη για τις 31 Ιουλίου 2026 και θα αφορά αποκλειστικά τις καταναλώσεις φυσικού αερίου και τηλεθέρμανσης, οι οποίες εκκαθαρίζονται σε μεταγενέστερο χρόνο.

Υπενθυμίζεται ότι το επίδομα θέρμανσης είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο, ενώ δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές των πολιτών προς το Δημόσιο, διασφαλίζοντας ότι η ενίσχυση θα φτάσει ακέραια στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



