Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα για το voucher διακοπών, τι αλλάζει

Σε μια σημαντική αλλαγή στρατηγικής προχωρά η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για το φετινό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, μεταφέροντας την ημερομηνία έναρξης έναν μήνα νωρίτερα. Για την περίοδο 2026-2027, οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν χρήση των επιταγών τους ήδη από την 1η Μαΐου 2026, μια κίνηση που αποσκοπεί στην επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν και στη διευκόλυνση των πολιτών που δυσκολεύονται να βρουν διαθέσιμα δωμάτια κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος παραμένει στα 50 εκατομμύρια ευρώ, προβλέποντας τη διανομή 300.000 επιταγών. Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει ενισχυμένα κίνητρα, όπως η προσαύξηση της επιδότησης κατά 20% για τις περιόδους αιχμής, ενώ για συγκεκριμένους προορισμούς (ακριτικά νησιά, πληγείσες περιοχές) οι δωρεάν διανυκτερεύσεις μπορούν να φτάσουν τις 12. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με αυξημένη μοριοδότηση για πολύτεκνες οικογένειες, ανάδοχες μητέρες και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Παρά τις βελτιώσεις, στελέχη της ΔΥΠΑ επισημαίνουν ότι το πρόγραμμα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις. Η ζήτηση υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά, καθώς πολλοί ξενοδόχοι προτιμούν την ελεύθερη αγορά, περιορίζοντας τα διαθέσιμα δωμάτια για τους κατόχους voucher. Επιπλέον, το αυξημένο κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων λειτουργεί αποτρεπτικά για πολλές οικογένειες, οι οποίες συχνά αναγκάζονται να επιλέξουν κοντινούς χερσαίους προορισμούς ή να αφήσουν την επιταγή να λήξει ανεκμετάλλευτη.

Ένα ακόμη σημείο κριτικής αποτελεί η «ακαμψία» της ψηφιακής επιταγής, η οποία δεν επιτρέπει τμηματική χρήση. Αυτό σημαίνει πως αν ένας δικαιούχος δεν εξαντλήσει τις διανυκτερεύσεις του σε μία μόνο κράτηση, χάνει οριστικά το υπόλοιπο της επιδότησης. Παρόλα αυτά, ο κοινωνικός τουρισμός παραμένει ένα από τα τελευταία αναχώματα για τους πολίτες, δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού δηλώνει πλέον αδυναμία να χρηματοδοτήσει αυτόνομα έστω και μία εβδομάδα διακοπών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



