Επίδομα θέρμανσης: Εκπνέει η προθεσμία των αιτήσεων, οδηγίες για την τελευταία στιγμή – Πότε θα καταβληθεί

Λήγει απόψε η προθεσμία για το επίδομα θέρμανσης.

Επίδομα θέρμανσης: Εκπνέει η προθεσμία των αιτήσεων, οδηγίες για την τελευταία στιγμή - Πότε θα καταβληθεί
05 Δεκ. 2025 7:59
Pelop News

Λίγες ώρες απομένουν για τα νοικοκυριά που θέλουν να υποβάλουν αίτηση για το επίδομα θέρμανσης μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση. Το ποσό ενίσχυσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ.

Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ κλείνει τα μεσάνυχτα της 5ης Δεκεμβρίου, έχοντας ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 1,15 εκατομμύρια αιτήσεις. Μετά το κλείσιμο, θα ακολουθήσει η διαδικασία των απαραίτητων διασταυρώσεων, ώστε η πρώτη πληρωμή να πραγματοποιηθεί πριν από τα Χριστούγεννα, έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025. Οι περσινοί δικαιούχοι θα λάβουν προκαταβολή ίση με το 60% του επιδόματος της σεζόν 2024-2025, ενώ οι νέοι δικαιούχοι θα λάβουν το 50%, με κατώτατο ποσό τα 80 ευρώ.

Οι επόμενες πληρωμές έχουν προγραμματιστεί ως εξής:

  • έως 29 Μαΐου 2026 για αγορές καυσίμων, πέλετ και ξύλων έως 15 Απριλίου 2026 (με δήλωση έως 30 Απριλίου)

  • έως 31 Ιουλίου 2026 για δικαιούχους φυσικού αερίου και τηλεθέρμανσης.

Οδηγίες για την τελευταία στιγμή

Όσοι υποβάλλουν τώρα τις αιτήσεις τους θα πρέπει να συνδεθούν με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet και να επιλέξουν «Νέα Αίτηση», όπου εμφανίζονται τα προσωπικά στοιχεία που αντλούνται από τα μητρώα της ΑΑΔΕ.

Κατά τη συμπλήρωση της φόρμας απαιτείται η δήλωση του είδους καυσίμου, του αριθμού παροχής ρεύματος, του οικισμού, του τύπου κατοικίας και των τετραγωνικών μέτρων, καθώς και ένδειξη για το αν πρόκειται για πολυκατοικία στην περίπτωση χρήσης πετρελαίου θέρμανσης. Στα κτήρια αυτού του τύπου πρέπει να συμπληρωθούν επιπλέον στοιχεία για την πολυκατοικία, ενώ πριν την οριστική υποβολή είναι απαραίτητη η καταχώριση ΙΒΑΝ στο όνομα του δικαιούχου.

Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας, αφού δημιουργήσει το προφίλ με τα διαμερίσματα και τα χιλιοστά θέρμανσης, μπορεί να ενεργοποιήσει τη διαδικασία πληρωμών μόλις υποβληθεί η πρώτη αίτηση.

