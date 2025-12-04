Επίδομα θέρμανσης: Λήγει η προθεσμία, ρεκόρ αιτήσεων για ρεύμα και πετρέλαιο

Αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, ολοκληρώνεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης, με την κίνηση να παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.

Περισσότερα από 800.000 νοικοκυριά επέλεξαν φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης ως βασικό μέσο ζεστάματος. Ωστόσο, αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των αιτήσεων για επιδότηση ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες ανέρχονται σε 316.000. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, πολλές πολυκατοικίες δεν προχώρησαν σε κοινή παραγγελία πετρελαίου, με αποτέλεσμα αρκετοί ένοικοι να στραφούν στη χρήση ρεύματος.

Συνολικά, μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί πάνω από 1,1 εκατ. αιτήσεις, γεγονός που δείχνει ότι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός αναμένεται να απορροφηθεί πλήρως.

Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ. Το τελικό ποσό διαμορφώνεται με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς και τον κλιματικό συντελεστή που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες κάθε περιοχής.

Σε ζώνες με βαρύτερο χειμώνα, όπως το Πάπιγκο και η Κοζάνη, το επίδομα προσαυξάνεται κατά 25%, φθάνοντας έως τα 1.000 ευρώ. Σε ακόμη ψυχρότερες περιοχές, όπως το Νυμφαίο, το Νευροκόπι και το Μέτσοβο, η προσαύξηση φτάνει συνολικά το 50%, με ανώτατο ποσό τα 1.200 ευρώ.

Για τη λήψη ολόκληρης της επιδότησης απαιτείται η δαπάνη θέρμανσης να ισούται με το διπλάσιο του ποσού της επιδότησης, ενώ αν η καταναλισκόμενη δαπάνη είναι μικρότερη, η ενίσχυση περιορίζεται στο μισό της. Οι νέοι δικαιούχοι λαμβάνουν προκαταβολή ίση με το 50% του επιδόματος και όσοι είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα την προηγούμενη περίοδο λαμβάνουν το 60%. Η πρώτη πληρωμή αναμένεται έως τις 23 Δεκεμβρίου και η δεύτερη στις 30 Μαΐου. Για τις πολυκατοικίες η αίτηση γίνεται από τον διαχειριστή, με τα επιμέρους διαμερίσματα να ακολουθούν. Δεν προβλέπεται συμψηφισμός της επιδότησης με τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου δεν εντάσσονται στο επίδομα θέρμανσης. Η χρονική περίοδος κάλυψης εκτείνεται από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Μαρτίου για τα περισσότερα καύσιμα και για τα καυσόξυλα από την 1η Ιουνίου έως το τέλος Μαρτίου. Δεν τίθεται όριο κατανάλωσης για το ρεύμα.

Τα εισοδηματικά κριτήρια προβλέπουν όριο 16.000 ευρώ για άγαμους και 24.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Αντίστοιχα, η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον 40.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Πληρωμές

1η πληρωμή: Έως 23 Δεκεμβρίου

2η πληρωμή: 29 Μαΐου 2026

