Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση – Οι ημερομηνίες για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και καυσόξυλα

Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τη δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης, η οποία αφορά δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά την πρώτη καταβολή και καλύπτει διαφορετικές περιόδους, ανάλογα με το καύσιμο ή την πηγή ενέργειας που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Η πληρωμή δεν θα γίνει ενιαία για όλους, αλλά σε διαφορετικές ημερομηνίες, με βάση την κατηγορία θέρμανσης.

Έως 29 Μαΐου 2026

Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί έως τις 29 Μαΐου 2026 για:

αγορές πετρελαίου θέρμανσης

πέλετ

καυσόξυλα

Υπό την προϋπόθεση ότι οι αγορές πραγματοποιήθηκαν έως τις 15 Απριλίου 2026 και τα σχετικά παραστατικά δηλώθηκαν έως τις 30 Απριλίου.

Έως 31 Ιουλίου 2026

Για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 31 Ιουλίου 2026, καθώς οι συγκεκριμένες μορφές ενέργειας καλύπτουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατανάλωσης.

Ήδη, περισσότεροι από 1,1 εκατομμύριο δικαιούχοι έχουν λάβει την πρώτη δόση, με το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε να ξεπερνά τα 124 εκατομμύρια ευρώ.

Οι δικαιούχοι καλούνται να ελέγχουν τα στοιχεία που έχουν δηλώσει και να διασφαλίζουν ότι οι αγορές έχουν καταχωριστεί ορθά, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην πίστωση της δεύτερης δόσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



