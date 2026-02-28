Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση – Οι ημερομηνίες για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και καυσόξυλα

Στην τελική ευθεία μπαίνει η δεύτερη καταβολή του επιδόματος θέρμανσης, με τις πληρωμές να διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος ενέργειας που έχει δηλωθεί. Οι πρώτες πιστώσεις αναμένονται στα τέλη Μαΐου και οι τελευταίες έως τα τέλη Ιουλίου 2026.

28 Φεβ. 2026 10:12
Pelop News

Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τη δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης, η οποία αφορά δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά την πρώτη καταβολή και καλύπτει διαφορετικές περιόδους, ανάλογα με το καύσιμο ή την πηγή ενέργειας που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Η πληρωμή δεν θα γίνει ενιαία για όλους, αλλά σε διαφορετικές ημερομηνίες, με βάση την κατηγορία θέρμανσης.

Έως 29 Μαΐου 2026

Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί έως τις 29 Μαΐου 2026 για:

  • αγορές πετρελαίου θέρμανσης
  • πέλετ
  • καυσόξυλα

Υπό την προϋπόθεση ότι οι αγορές πραγματοποιήθηκαν έως τις 15 Απριλίου 2026 και τα σχετικά παραστατικά δηλώθηκαν έως τις 30 Απριλίου.

Έως 31 Ιουλίου 2026

Για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 31 Ιουλίου 2026, καθώς οι συγκεκριμένες μορφές ενέργειας καλύπτουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατανάλωσης.

Ήδη, περισσότεροι από 1,1 εκατομμύριο δικαιούχοι έχουν λάβει την πρώτη δόση, με το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε να ξεπερνά τα 124 εκατομμύρια ευρώ.

Οι δικαιούχοι καλούνται να ελέγχουν τα στοιχεία που έχουν δηλώσει και να διασφαλίζουν ότι οι αγορές έχουν καταχωριστεί ορθά, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην πίστωση της δεύτερης δόσης.

