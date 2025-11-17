Επίδομα θέρμανσης: Σπεύδουν χιλιάδες νοικοκυριά – Τα λάθη που “καίνε” την αίτηση

Η κινητικότητα στην πλατφόρμα myΘέρμανση καταγράφεται ως μία από τις πιο έντονες των τελευταίων ετών, με τις αιτήσεις για το επίδομα να ξεπερνούν ήδη τις 557.000. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, επτά στις δέκα αιτήσεις αφορούν πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ η προκαταβολή —που φτάνει το 60% της περσινής ενίσχυσης— αναμένεται να καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Η αυξημένη ζήτηση για το επίδομα θέρμανσης δείχνει το μέγεθος της οικονομικής πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά, με τη συμμετοχή στην πλατφόρμα myΘέρμανση να αγγίζει ήδη το 50% των δυνητικών δικαιούχων, παρότι η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 5 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έως σήμερα έχουν κατατεθεί 557.314 αιτήσεις. Από αυτές, οι 401.830 αφορούν πετρέλαιο και λοιπά καύσιμα, ενώ 155.514 σχετίζονται με ηλεκτρική ενέργεια. Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, φτάνοντας έως και τα 1.200 ευρώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Η προκαταβολή, που αντιστοιχεί στο 60% της περσινής επιδότησης, θα καταβληθεί στους δικαιούχους πριν από τα Χριστούγεννα, προσφέροντας μια ουσιαστική οικονομική ανάσα ενόψει του χειμώνα.

Πώς γίνεται η αίτηση στο myΘέρμανση

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση με τους κωδικούς Taxisnet, και περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

Επιλογή είδους καυσίμου.

Συμπλήρωση του αριθμού παροχής ρεύματος.

Δήλωση οικισμού και ιδιότητας (ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής, με αναγραφή του ΑΦΜ του παραχωρητή όπου απαιτείται).

Καταχώριση των τετραγωνικών μέτρων της κατοικίας.

Στην περίπτωση πολυκατοικιών, συμπλήρωση σχετικών στοιχείων για πετρέλαιο εσωτερικής καύσης.

Τα «SOS» που πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Η διαδικασία θεωρείται απλή, ωστόσο μικρά λάθη μπορούν να οδηγήσουν σε απόρριψη της αίτησης:

IBAN: Συχνό λάθος αποτελεί η δήλωση λογαριασμού που δεν ανήκει στο ίδιο πρόσωπο με εκείνο που υποβάλλει την αίτηση. Ο λογαριασμός πρέπει να είναι στο όνομα του αιτούντος και να έχει δηλωθεί εγκαίρως στην πλατφόρμα myAADE.

ΑΦΜ στα παραστατικά: Στα τιμολόγια αγοράς πετρελαίου πρέπει να εμφανίζεται ο ΑΦΜ του αιτούντος. Αν αναγράφεται διαφορετικός (π.χ. του/της συζύγου), η διασταύρωση αποτυγχάνει.

Η λύση είναι είτε η ανάκληση και επανυποβολή της αίτησης από τον σωστό δικαιούχο είτε η διόρθωση του ΑΦΜ από τον πρατηριούχο εντός 14 ημερών από την αγορά.

Κοινός μετρητής ρεύματος: Σε διπλοκατοικίες ή πολυκατοικίες με κοινή παροχή απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε τα στοιχεία του αιτούντος να ταυτίζονται με εκείνα της παροχής.

Δικαιούχοι ΚΟΤ: Τα νοικοκυριά που ανήκουν στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο δεν δικαιούνται επίδομα για ηλεκτρικό ρεύμα. Αν θέλουν να λάβουν επιδότηση, πρέπει να επιλέξουν άλλο καύσιμο, όπως πετρέλαιο θέρμανσης.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Για να λάβει κάποιος το επίδομα, πρέπει να πληροί συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια:

Ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό και 24.000 ευρώ για ζευγάρι, προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο είναι 29.000 ευρώ, με την ίδια προσαύξηση για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 80.000 ευρώ.

Η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Η αυξημένη κινητικότητα επιβεβαιώνει ότι το επίδομα θέρμανσης αποτελεί πλέον κρίσιμη ενίσχυση για χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς το ενεργειακό κόστος παραμένει υψηλό και οι χαμηλές θερμοκρασίες πλησιάζουν.

