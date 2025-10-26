Επιδόματα ΟΠΕΚΑ-ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται τα προβλήματα με τις προπληρωμένες κάρτες

Παρά τις επαναλαμβανόμενες αναφορές και αιτήματα για τροποποιήσεις, καμία αλλαγή δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα.

26 Οκτ. 2025 13:23
Παρά τις υποσχέσεις για βελτιώσεις, τα προβλήματα στη χρήση των προπληρωμένων καρτών του ΟΠΕΚΑ και της ΔΥΠΑ παραμένουν, προκαλώντας έντονη δυσαρέσκεια στους δικαιούχους.

Από τον Μάρτιο του 2025, όταν ξεκίνησε η εφαρμογή του νέου συστήματος πληρωμών μέσω προπληρωμένων καρτών, χιλιάδες πολίτες αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε βασικές οικονομικές συναλλαγές.

Οι περισσότεροι παραπονούνται ότι δεν μπορούν να πληρώσουν ενοίκια, δάνεια, λογαριασμούς ΔΕΚΟ ή ασφαλιστήρια συμβόλαια, καθώς η κάρτα λειτουργεί μόνο για ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών.

Τι προβλέπει η νομοθεσία

Η προπληρωμένη κάρτα θεσπίστηκε με το άρθρο 152 του ν. 5078/2023, το οποίο τροποποιήθηκε πρόσφατα με το άρθρο 23 του ν. 5178/2025.

Στόχος του μέτρου είναι:

  • η απλοποίηση της διαδικασίας καταβολής επιδομάτων,
  • η ενίσχυση της διαφάνειας μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών,
  • και η παρακολούθηση του συνολικού επιδοματικού χάρτη της χώρας.

Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική αγορά, εκτός από όπλα και τυχερά παιχνίδια, ενώ δεν επιτρέπεται η ανάληψη μετρητών ή η πληρωμή υποχρεώσεων σε μετρητά.

Στο μεταξύ, η Πολιτεία προχωρά στη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Επιδομάτων και Παροχών, με στόχο την ενιαία καταγραφή όλων των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής, η καταγραφή αυτή θα επιτρέψει καλύτερο σχεδιασμό πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας και περιορισμό των επικαλύψεων.
