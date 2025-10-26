Επιδόματα ΟΠΕΚΑ-ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται τα προβλήματα με τις προπληρωμένες κάρτες

Παρά τις υποσχέσεις για βελτιώσεις, τα προβλήματα στη χρήση των προπληρωμένων καρτών του ΟΠΕΚΑ και της ΔΥΠΑ παραμένουν, προκαλώντας έντονη δυσαρέσκεια στους δικαιούχους.

Από τον Μάρτιο του 2025, όταν ξεκίνησε η εφαρμογή του νέου συστήματος πληρωμών μέσω προπληρωμένων καρτών, χιλιάδες πολίτες αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε βασικές οικονομικές συναλλαγές.

Οι περισσότεροι παραπονούνται ότι δεν μπορούν να πληρώσουν ενοίκια, δάνεια, λογαριασμούς ΔΕΚΟ ή ασφαλιστήρια συμβόλαια, καθώς η κάρτα λειτουργεί μόνο για ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών.

Παρά τις επαναλαμβανόμενες αναφορές και αιτήματα για τροποποιήσεις, καμία αλλαγή δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα.

Τι προβλέπει η νομοθεσία

Η προπληρωμένη κάρτα θεσπίστηκε με το άρθρο 152 του ν. 5078/2023, το οποίο τροποποιήθηκε πρόσφατα με το άρθρο 23 του ν. 5178/2025.

Στόχος του μέτρου είναι:

η απλοποίηση της διαδικασίας καταβολής επιδομάτων,

η ενίσχυση της διαφάνειας μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών,

και η παρακολούθηση του συνολικού επιδοματικού χάρτη της χώρας.

Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική αγορά, εκτός από όπλα και τυχερά παιχνίδια, ενώ δεν επιτρέπεται η ανάληψη μετρητών ή η πληρωμή υποχρεώσεων σε μετρητά.

Στο μεταξύ, η Πολιτεία προχωρά στη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Επιδομάτων και Παροχών, με στόχο την ενιαία καταγραφή όλων των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής, η καταγραφή αυτή θα επιτρέψει καλύτερο σχεδιασμό πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας και περιορισμό των επικαλύψεων.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



