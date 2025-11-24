Επικαιροποιημένο σχέδιο ειρήνης, ανακοίνωσαν ΗΠΑ – Ουκρανία

Ενα επικαιροποιημένο και εξειδικευμένο πλαίσιο ειρήνης για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν οι ΗΠΑ και η Ουκρανία αναθεωρώντας το προηγούμενο αμερικανικό σχέδιο, το οποίο – σύμφωνα με το Κίεβο και τους συμμάχους του – θεωρούνταν υπερβολικά φιλορωσικό.

Σε κοινή δήλωση που εκδόθηκε μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη, οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν τις συζητήσεις «πολύ παραγωγικές» και δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος, ενδεχόμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου «πρέπει να σέβεται απόλυτα την εθνική κυριαρχία» της Ουκρανίας. Οι διαβουλεύσεις έγιναν με τη συμμετοχή Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων.

Το κλίμα αισιοδοξίας ενισχύεται και στην ουκρανική πλευρά, καθώς, σύμφωνα με αμερικανικές και ουκρανικές πηγές, εξετάζεται το ενδεχόμενο μιας νέας επίσκεψης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, στις αρχές της εβδομάδας, για να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ το εδαφικό ζήτημα.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, που ηγήθηκε των συνομιλιών, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι υπάρχουν ακόμη ζητήματα προς επίλυση, όπως ο ρόλος του ΝΑΤΟ, όμως η ομάδα του έχει περιορίσει τα ανοιχτά θέματα σε ένα σχέδιο ειρήνης 28 σημείων για την Ουκρανία, το οποίο προωθεί ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε αναφέρει ότι η Ουκρανία δεν είχε δείξει την απαιτούμενη ευγνωμοσύνη για τις αμερικανικές προσπάθειες στον πόλεμο, προκαλώντας την αντίδραση Ουκρανών αξιωματούχων, που έσπευσαν να τονίσουν τη στήριξή τους και την ευγνωμοσύνη τους προς τον Αμερικανό πρόεδρο.

Στις συνομιλίες συμμετείχαν και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, μετά τη διαμόρφωση μιας τροποποιημένης έκδοσης του αμερικανικού σχεδίου, η οποία απέρριπτε τις περιοριστικές ρυθμίσεις για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και αμφισβητούσε τις εδαφικές παραχωρήσεις. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει πως η Ουκρανία θα διατηρήσει ισχυρότερο στρατό σε σχέση με το αμερικανικό σχέδιο και ότι οι συνομιλίες για τις εδαφικές ανταλλαγές θα ξεκινούν από τη γραμμή του μετώπου, χωρίς προαποφασισμένα όρια για το ποια εδάφη θεωρούνται ρωσικά.

Ο Τραμπ έθεσε προθεσμία μέχρι την Πέμπτη για την απάντηση του Ζελένσκι στο σχέδιο, το οποίο προβλέπει ότι η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει ορισμένα εδάφη, να αποδεχθεί περιορισμούς στις στρατιωτικές της δυνατότητες και να παγώσει τις φιλοδοξίες ένταξης στο ΝΑΤΟ. Για πολλούς Ουκρανούς, ειδικά για τους στρατιώτες στο μέτωπο, τέτοιοι όροι ισοδυναμούν με παράδοση μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια σκληρού πολέμου. Ο ίδιος ο Τραμπ πάντως διευκρίνισε ότι η πρότασή του δεν αποτελεί τελική προσφορά.

Ο Ρούμπιο ανέφερε ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να διευθετήσουν τα εκκρεμή ζητήματα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί έως την Πέμπτη, χωρίς όμως να αποκλείει το ενδεχόμενο καθυστέρησης.

Παράλληλα, Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο επίσκεψης του Ζελένσκι στις Ηνωμένες Πολιτείες, πιθανόν μέσα στην εβδομάδα, για να συζητήσει το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης απευθείας με τον Τραμπ. Ο κύριος στόχος, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, θα είναι η αντιμετώπιση των πιο ευαίσθητων σημείων του σχεδίου, όπως οι εδαφικές ρυθμίσεις. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει καθοριστεί επίσημη ημερομηνία.

Πηγές: Reuters, AFP

