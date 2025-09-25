Επικίνδυνες απομιμήσεις Labubu πλημμυρίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο

90% των κατασχεμένων ψεύτικων παιχνιδιών είναι αντίγραφα της συλλεκτικής φιγούρας – Σοβαροί κίνδυνοι για παιδιά

25 Σεπ. 2025 16:54
Η εντυπωσιακή άνοδος της δημοτικότητας των συλλεκτικών Labubu, των ιδιαίτερων φιγούρων που σχεδίασε ο καλλιτέχνης Kasing Lung και διανέμει η Pop Mart, έχει προκαλέσει ένα πρωτοφανές κύμα απομιμήσεων που απειλούν την ασφάλεια χιλιάδων παιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Home Office, το 90% των ψεύτικων παιχνιδιών που κατασχέθηκαν το 2025 – αξίας £3,5 εκατομμυρίων – ήταν απομιμήσεις Labubu.

Σοβαρά προβλήματα ασφάλειας

Αν και τα Labubu απευθύνονται κυρίως σε ενήλικες συλλέκτες (15+), η ζήτησή τους από παιδιά παραμένει μεγάλη. Σχεδόν τρία στα τέσσερα κατασχεμένα αντίγραφα απέτυχαν στους ελέγχους ασφαλείας: εντοπίστηκαν επικίνδυνες χημικές ουσίες και κίνδυνος πνιγμού. Η εκστρατεία «Fake Toys, Real Harms» της Βρετανικής Υπηρεσίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IPO) προειδοποιεί το κοινό για τις σοβαρές απειλές που κρύβουν οι απομιμήσεις.

Χάος στα καταστήματα Pop Mart

Η υπερβολική ζήτηση για αυθεντικές φιγούρες έχει οδηγήσει σε συνωστισμό και αντιπαραθέσεις στα 16 καταστήματα Pop Mart στη Βρετανία. Οι πωλήσεις στα φυσικά σημεία διακόπηκαν, ενώ πλέον η διάθεση γίνεται μέσω διαδικτυακής λοταρίας. Από τα 259.000 ψεύτικα παιχνίδια που κατασχέθηκαν φέτος, τα 236.000 ήταν Labubu, γεγονός που, σύμφωνα με την IPO, αποτελεί «μόνο την κορυφή του παγόβουνου».

Πώς να ξεχωρίσετε ένα αυθεντικό Labubu

Επίσημη αγορά: μόνο μέσω Pop Mart, συνήθως σε λοταρία.

Συσκευασία: ματ φινίρισμα, απαλές αποχρώσεις, ολογραφικό αυτοκόλλητο και QR code.

Χαρακτηριστικά: εννέα τριγωνικά δόντια, ποιοτική γούνα, αερογραφημένα μάγουλα, λαμπερά μάτια, κινούμενα αλλά σταθερά άκρα.

Αυθεντικότητα: UV σφραγίδα στη δεξιά πατούσα (στις νέες εκδόσεις), που αποκαλύπτει τη σιλουέτα του μοντέλου.

Προειδοποιήσεις ειδικών

Σύμφωνα με την IPO, οι μισοί αγοραστές ψεύτικων Labubu έχουν ήδη αντιμετωπίσει προβλήματα, από εύκολη φθορά και έντονες τοξικές μυρωδιές, μέχρι ακόμη και προβλήματα υγείας σε παιδιά. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η εμπορία ψεύτικων παιχνιδιών δεν είναι απλώς οικονομικό έγκλημα, αλλά μια σοβαρή απειλή για την υγεία και ασφάλεια.
