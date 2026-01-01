Επικοινωνία Χριστοδουλίδη-Ζελένσκι: Στις 7 Ιανουάριου στην Κύπρο ο Ουκρανός πρόεδρος

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε σήμερα ο Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι με αφορμή την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Ζελένσκι συνεχάρη τον Κύπριο πρόεδρο για την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και τον ενημέρωσε ότι θα παραστεί στην επίσημη τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία στις 7 Ιανουαρίου.

Ο Πρόεδρος της 🇨🇾 Δημοκρατίας @PresidentCYP @Christodulides είχε σήμερα το απόγευμα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας🇺🇦@ZelenskyyUa, κατόπιν πρωτοβουλίας του τελευταίου, σε μια ιδιαίτερης πολιτικής σημασίας συγκυρία, καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει… pic.twitter.com/ZLTAY6LUQD — Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης (@SpokespersonCY) January 1, 2026

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας ενημέρωσε τον κ. Χριστοδουλίδη για τις τελευταίες εξελίξεις και τις διεθνείς ειρηνευτικές προσπάθειες που καταβάλλονται για την επίλυση του ουκρανικού ζητήματος.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης επανέλαβε με σαφήνεια τη σταθερή και διαχρονική προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη στήριξη του ουκρανικού λαού, της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της ελεύθερης βούλησης της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας ότι η στάση αυτή πηγάζει από τις ίδιες αξίες και αρχές που καθοδηγούν την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία η ίδια βιώνει τις τραγικές συνέπειες της παράνομης εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής.

Τόνισε, επίσης, ότι η στήριξη προς την Ουκρανία θα αποτελεί βασική πολιτική προτεραιότητα και κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζοντας την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμβάλει ενεργά, μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις, στην προώθηση της ευρωπαϊκής πορείας της Ουκρανίας και στην προάσπιση των αρχών του διεθνούς δικαίου.

