Επικοινωνία Φον ντερ Λάιεν με Χριστοδουλίδη: Στεκόμαστε συλλογικά στο πλευρό της Κύπρου

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με ανάρτησή της στο Χ, αναφέρθηκε στην πτώση στρατιωτικού drone στη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο.

«Συνομίλησα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο οποίος με ενημέρωσε για το μεμονωμένο περιστατικό που συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα και αφορούσε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που είχε ως στόχο τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι. Αν και η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ήταν ο στόχος, θέλω να είμαι σαφής: στέκουμε συλλογικά, σταθερά και κατηγορηματικά στο πλευρό των κρατών μελών μας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή» τονίζει στην ανάρτηση.

I talked with President @christodulides who briefed me on the single incident that occurred shortly after midnight involving an unmanned aerial vehicle targeting the British base in Akrotiri. While the Republic of Cyprus was not the target, let me be clear: we stand… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 2, 2026

