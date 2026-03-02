Επικοινωνία Φον ντερ Λάιεν με Χριστοδουλίδη: Στεκόμαστε συλλογικά στο πλευρό της Κύπρου

Η ανάρτηση για την πτώση στρατιωτικού drone στη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο.

Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν
02 Μαρ. 2026 10:26
Pelop News

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με ανάρτησή της στο Χ, αναφέρθηκε στην πτώση στρατιωτικού drone στη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο.

«Συνομίλησα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο οποίος με ενημέρωσε για το μεμονωμένο περιστατικό που συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα και αφορούσε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που είχε ως στόχο τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι. Αν και η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ήταν ο στόχος, θέλω να είμαι σαφής: στέκουμε συλλογικά, σταθερά και κατηγορηματικά στο πλευρό των κρατών μελών μας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή» τονίζει στην ανάρτηση.

