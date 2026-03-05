Επικοινωνία Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη για την κρίση στη Μέση Ανατολή και την ελληνική παρουσία στην Κύπρο

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, με βασικό θέμα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Στη συζήτηση τέθηκε και η ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο.

05 Μαρ. 2026
Pelop News

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη είχε το μεσημέρι της Πέμπτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με κύριο αντικείμενο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις τους στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την περιφερειακή κρίση και αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την κατάσταση που διαμορφώνεται.

Στο πλαίσιο της συνομιλίας τέθηκε και το ζήτημα της ελληνικής στρατιωτικής παρουσίας στην Κύπρο, η οποία περιλαμβάνει δύο φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού, την «Κίμων» και τα «Ψαρά», καθώς και τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη σταθμεύουν στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης της Κυπριακής Δημοκρατίας απέναντι στις αυξημένες απειλές που συνδέονται με την ένταση στην περιοχή.

Η συνομιλία Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχών επαφών Αθήνας και Λευκωσίας για τον συντονισμό των ενεργειών τους σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας.

