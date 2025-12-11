Επικοινωνία Πούτιν με Μαδούρο: Επιβεβαίωσαν τη στρατηγική συνεργασία Ρωσίας και Βενεζουέλας

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

«Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Βενεζουέλας στο πλαίσιο της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Βενεζουέλας και επιβεβαίωσε την υποστήριξή του προς την πολιτική της κυβέρνησης του Μαδούρο, η οποία αποσκοπεί στην προστασία των εθνικών συμφερόντων και της κυριαρχίας της χώρας εν μέσω αυξανόμενης εξωτερικής πίεσης».

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν «την αμοιβαία βούληση για τη συνεπή υλοποίηση κοινών έργων στους τομείς του εμπορίου, της οικονομίας, της ενέργειας, των χρηματοοικονομικών, του πολιτισμού, των ανθρωπιστικών και άλλων τομέων» καταλήγει το Κρεμλίνο.

