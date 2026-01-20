Επικουρικές συντάξεις: «Παγώνουν» προς το παρόν οι αυξήσεις

Ανατροπή στο ζήτημα των αυξήσεων στις επικουρικές συντάξεις, καθώς – σύμφωνα με αρμόδιες πηγές – δεν βρίσκεται επί του παρόντος στο τραπέζι η χορήγησή τους, παρά τα σχετικά σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει το προηγούμενο διάστημα.

Όπως αναφέρουν ανώτατες επίσημες πηγές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά και του e-ΕΦΚΑ, δεν προβλέπεται να δοθούν αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις για περίπου 1,3 εκατομμύρια συνταξιούχους, καθώς ο Φορέας εμφανίζεται πλεονασματικός για το 2026, με πλεόνασμα που υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κρατικός προϋπολογισμός είναι αρμόδιος για τη διαμόρφωση των οικονομικών του e-ΕΦΚΑ. Για να καταστεί δυνατή η χορήγηση αυξήσεων στις επικουρικές συντάξεις, θα απαιτούνταν τροποποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και έκδοση νέας σχετικής απόφασης. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η μη χορήγηση αυξήσεων δεν συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος που προβλέπεται στον νόμο Κατρούγκαλου, αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις μπορούν να δοθούν μόνο εφόσον το Ταμείο δεν εμφανίζει έλλειμμα. Αντίθετα, σε περίπτωση ελλείμματος, απαγορεύονται οι μειώσεις.

Τα οικονομικά στοιχεία

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ, ο κλάδος της επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ) εκτιμάται ότι εμφάνισε το 2025 πλεόνασμα άνω των 188 εκατ. ευρώ, σημαντικά υψηλότερο από την αρχική πρόβλεψη των 115 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η μέση επικουρική σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2025 διαμορφώθηκε στα 196,45 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «Ήλιος», τα οποία επικαλέστηκε πρόσφατα το ΕΝΔΙΣΥ.

Πηγή: enikos.gr

