Επιλεκτικές τοποθετήσεις και μικρή άνοδο στο Χρηματιστήριο της Αθήνας

Διατηρείται το θετικό μομέντουμ στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο ευνοείται από τον «ούριο άνεμο» που πνέει στις διεθνείς αγορές λόγω του year-end ράλι που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Γενικός Δείκτης κινείται πάνω από τις 2.100 μονάδες και βρίσκεται σε απόσταση βολής από τις φετινές κορυφές.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (12/12), ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,06% και διαπραγματεύεται στις 2.107,14 μονάδες. Σε περίπου 7 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, ο οποίος έχει κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.106,22 (χαμηλό ημέρας) και των 2.113,44 μονάδων (υψηλό ημέρας).

Αντίδραση έβγαλε χθες η Λεωφόρος Αθηνών μετά τη διήμερη πτώση που προηγήθηκε, επιστρέφοντας εκ νέου πάνω από τις 2.100 μονάδες. Έφτασε, με αυτό τον τρόπο, περίπου -1% από το υψηλό έτους των 2.126,18 μονάδων. Τα κέρδη του Δεκεμβρίου ξεπερνούν το +1% και του 2025 το +43%. Παράλληλα, το ΧΑ θα καταγράψει την Πέμπτη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο σε περίπτωση που δεν χάσει πάνω από -0,05%, ήτοι δεν υποχωρήσει κάτω από τις 2.104,74 μονάδες (κλείσιμο Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου).

