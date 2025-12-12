Επιλεκτικές τοποθετήσεις και μικρή άνοδο στο Χρηματιστήριο της Αθήνας

Τα κέρδη του Δεκεμβρίου ξεπερνούν το +1% και συνολικά του 2025 το +43%

Επιλεκτικές τοποθετήσεις και μικρή άνοδο στο Χρηματιστήριο της Αθήνας
12 Δεκ. 2025 11:47
Pelop News

Διατηρείται το θετικό μομέντουμ στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο ευνοείται από τον «ούριο άνεμο» που πνέει στις διεθνείς αγορές λόγω του year-end ράλι που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Γενικός Δείκτης κινείται πάνω από τις 2.100 μονάδες και βρίσκεται σε απόσταση βολής από τις φετινές κορυφές.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (12/12), ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,06% και διαπραγματεύεται στις 2.107,14 μονάδες. Σε περίπου 7 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, ο οποίος έχει κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.106,22 (χαμηλό ημέρας) και των 2.113,44 μονάδων (υψηλό ημέρας).

Αντίδραση έβγαλε χθες η Λεωφόρος Αθηνών μετά τη διήμερη πτώση που προηγήθηκε, επιστρέφοντας εκ νέου πάνω από τις 2.100 μονάδες. Έφτασε, με αυτό τον τρόπο, περίπου -1% από το υψηλό έτους των 2.126,18 μονάδων. Τα κέρδη του Δεκεμβρίου ξεπερνούν το +1% και του 2025 το +43%. Παράλληλα, το ΧΑ θα καταγράψει την Πέμπτη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο σε περίπτωση που δεν χάσει πάνω από -0,05%, ήτοι δεν υποχωρήσει κάτω από τις 2.104,74 μονάδες (κλείσιμο Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:11 Με τρεις απουσίες η Παναχαϊκή κόντρα στον Μιλτιάδη
18:00 Αλέξης Τσίπρας: Πού οφείλεται ο «έρωτάς» του για την Πάτρα
17:55 Τσιτσιπάς: Δεν καταθέτει δίπλωμα, ζήτησε προθεσμία για να αποδείξει ότι δεν οδηγούσε αυτός με 213 χλμ. στην Αττική Οδό
17:45 Μαύρο Λιθάρι: Φρίκη, νεκρή μεσογειακή φώκια από πυροβολισμούς!
17:36 Σύλληψη οικιακής βοηθού που έκλεβε κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων
17:30 Το ΠΑΣΟΚ διαγράφει τον κουμπάρο του Ανδρουλάκη που συνελήφθη για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ
17:22 Οδηγός καταπλακώθηκε από τρακτέρ και έχασε τη ζωή του! ΦΩΤΟ
17:11 Πατρών-Κορίνθου: Νταλίκα τυλίχτηκε στις φλόγες στο ύψος του Δερβενίου, ΦΩΤΟ
17:08 Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως επικεφαλής του Eurogroup
17:00 Υψηλές πληρότητες στα Καλάβρυτα – Που κυμαίνονται οι τιμές φέτος για τις γιορτές
16:52 Κωνσταντινούπολη: Στις 9 Μαρτίου ξεκινά η δική του Εκρέμ Ιμάμογλου
16:44 Μετανάστες μπήκαν στην Πολωνία μέσω τούνελ στα σύνορα με Λευκορωσία
16:36 Το Nemo επιστρέφει το βραβείο της Eurovision – Γιατί διαμαρτύρεται
16:28 Πέθανε ο πατέρας του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη – Η ανάρτηση του ηθοποιού
16:25 «Οχι» από ΕΠΣ Αχαΐας στον διοικητικό απολογισμό της ΕΠΟ
16:20 Στο Βερολίνο τη Δευτέρα ο Ζελένσκι: Πυρετός διαβουλεύσεων για το ουκρανικό
16:12 Ολυμπιακός Πατρών: Η περιοδεία στην Τουρκία το 1933
16:04 ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: «Ο αναπληρωτής υπουργός διαψεύδει τον Πρωθυπουργό για το τρένο στην Πάτρα»
15:56 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Έχω καταθέσει μήνυση» είπε η Κωνσταντοπούλου σε νέα επεισοδιακή εμφάνιση
15:48 Χαλκίδα: Σκύλος δάγκωσε ηλικιωμένο στο πόδι του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ